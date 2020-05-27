Россиянам хотят вернуть пени за неоплаченную коммуналку

27 Май 2020 2020-05-27T07:16:13+03:00

Сейчас начислять пени за коммуналку нельзя, но это послабление могут отменить Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

С приходом пандемии коронавируса россиянам не стали начислять пени за просроченные платежи по коммуналке. Мораторий действует до 1 января. Многие воспользовались своим правом и перестали вносить плату. В итоге ситуация в отрасли становится настолько критичной, что Минэнерго просит сократить срок моратория и разрешить снова вводить санкции за неоплату квитанций, уже с 31 мая.

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор согласен, что нужно скорее отменить мораторий. ЖКХ сегодня переживает коллапс.

- Введение моратория было ошибкой. Оплата должна производиться постоянно, если человек не платит, то его нужно наказывать. Сейчас так получилось, что в сфере ЖКХ, где работают 2,5 млн человек, наступил определённый коллапс. Средств катастрофически не хватает, а людям нужно платить зарплаты, содержать всю инфраструктуру ЖКХ, готовиться к зиме, - комментирует ИА «НСН» Шпектор.

Собеседник агентства отмечает, что «начались задержки зарплат и стало невозможно выполнять ряд функций».

Ранее Минстрой предлагает снизить траты семей на коммуналку. Сегодня на оплату счетов не должно уходить более 22%, но, по мнению ведомства – это слишком высокий показатель. Если предложения Минстроя утвердят, то цифра снизится до 15%. Соответственно те, кто не могут уложиться в этот показатель, могут рассчитывать на получение льгот. А это порядка 1 миллиона семей.

ИСТОЧНИК KP.RU