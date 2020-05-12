2020-05-12T14:09:10+03:00
Экономика

Льготников, которым положены скидки на коммуналку, станет больше

Минстрой предлагает снизить предельные траты семей на оплату услуг ЖКУ
Елена АКИМОВА
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Минстрой предлагает снизить траты россиян на ЖКУМинстрой предлагает снизить траты россиян на ЖКУФото: Евгения ГУСЕВА
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Минстрой предлагает снизить траты семей на коммуналку. Сегодня на оплату счетов не должно уходить более 22%, но, по мнению ведомства – это слишком высокий показатель. Если предложения Минстроя утвердят, то цифра снизится до 15%. Соответственно те, кто не могут уложиться в этот показатель, могут рассчитывать на получение льгот. А это порядка 1 миллиона семей.

Соответствующая инициатива уже направлена в кабмин, сообщили «Известиям» в министерстве.

— Субъектам будет рекомендовано установить региональный стандарт, не превышающий федеральный, — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в разных регионах установлены свои предельные расходы на ЖКУ. В 58 субъектах - это 22%, в 24 субъектах — 15-21%, а в трех субъектах — менее 15%. В последнюю категорию попадают Москва и Санкт-Петербург.

- В России немало людей, которые находятся в тяжелом финансовом положении и нуждаются в помощи. Часто для получения льготы на оплату ЖКУ не хватает совсем немного. Снижение показателя станет основанием, - комментирует глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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