В Совфеде предложили платить работодателю по 18 тысяч за каждого нового сотрудника

27 Май 2020 2020-05-27T08:24:16+03:00

В Совфеде предложили выплачивать бизнесу за трудоустройство россиян Фото: Артем КИЛЬКИН

А самозанятым выдавать по 100 тысяч рублей на развитие своего дела

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В Совете Федерации (СФ) разработали пакет мер, который поможет в борьбе с безработицей. Предложение глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину. Все меры касаются стимулирования бизнеса и самозанятых.

Предложения для борьбы с безработицей:

Выплачивать работодателю по 18,2 тыс.руб. за нового сотрудника с зарплатой не менее 30 тыс.руб. и сроком трудоустройства – более года;

Самозанятым по 100 тыс.руб. на открытие своего дела;

Компенсировать бизнесу 20 тыс.руб за каждого переученного сотрудника;

Просубсидировать трудоустройство выпускников вузов из расчета один МРОТ ежемесячно на каждого принятого на работу на протяжении полугода;

Выплачивать один МРОТ за каждого нанятого по временному договору;

Повысить минимальное пособие по безработице до 11 тыс.руб. на срок до 30 июня.

Всего в списке десять предложений, который, по оценкам экспертов, обойдутся бюджету в 150-500 млрд рублей, в зависимости от ситуации на рынке труда. В Минфине предпочли воздержаться от комментариев, пишет газета «Известия».

Ранее предложили устраивать россиян, оставшихся без дела, на общественные работы. Например, в Ленинградской области начали с дорожной отрасли - именно здесь ждут всех, кому нужны деньги.

Трудоустроить обещают официально, выплачивать зарплату до двух МРОТ - это около 24 тысяч рублей. Работникам придется ухаживать за региональными трассами, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU