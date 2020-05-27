2020-05-27T08:24:16+03:00
Экономика

В Совфеде предложили платить работодателю по 18 тысяч за каждого нового сотрудника

А самозанятым выдавать по 100 тысяч рублей на развитие своего дела
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Совфеде предложили выплачивать бизнесу за трудоустройство россиянВ Совфеде предложили выплачивать бизнесу за трудоустройство россиянФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Совете Федерации (СФ) разработали пакет мер, который поможет в борьбе с безработицей. Предложение глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину. Все меры касаются стимулирования бизнеса и самозанятых.

Предложения для борьбы с безработицей:

Выплачивать работодателю по 18,2 тыс.руб. за нового сотрудника с зарплатой не менее 30 тыс.руб. и сроком трудоустройства – более года;

Самозанятым по 100 тыс.руб. на открытие своего дела;

Компенсировать бизнесу 20 тыс.руб за каждого переученного сотрудника;

Просубсидировать трудоустройство выпускников вузов из расчета один МРОТ ежемесячно на каждого принятого на работу на протяжении полугода;

Выплачивать один МРОТ за каждого нанятого по временному договору;

Повысить минимальное пособие по безработице до 11 тыс.руб. на срок до 30 июня.

Всего в списке десять предложений, который, по оценкам экспертов, обойдутся бюджету в 150-500 млрд рублей, в зависимости от ситуации на рынке труда. В Минфине предпочли воздержаться от комментариев, пишет газета «Известия».

Ранее предложили устраивать россиян, оставшихся без дела, на общественные работы. Например, в Ленинградской области начали с дорожной отрасли - именно здесь ждут всех, кому нужны деньги.

Трудоустроить обещают официально, выплачивать зарплату до двух МРОТ - это около 24 тысяч рублей. Работникам придется ухаживать за региональными трассами, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач объяснила, почему дети стали чаще болеть «диабетом пожилых людей»
Премьер Ирландии объявил карантинные меры и пошёл на пикник с друзьями
В Совфеде предложили платить работодателю по 18 тысяч за каждого нового сотрудника
Россияне теряют интерес к покупкам из Китая
Оператор "Северного потока - 2" назвал дискриминацией угрозы США санкциями
Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания
В Роспотребнадзоре предостерегли курильщиков о более тяжёлом течении коронавируса
Россиянам хотят вернуть пени за неоплаченную коммуналку
Кандидат в президенты США обозвал Трампа дураком
Чем грозит оставленный на зарядке на всю ночь телефон, рассказал эксперт
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 мая 2020 года составило 35 163 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года увеличилось до 2 183 человек