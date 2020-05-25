Работающим на удаленке россиянам могут компенсировать траты на электроэнергию и связь

25 Май 2020 2020-05-25T09:49:37+03:00

Россиянам могут компенсировать дополнительные расходы во время работы в дистанционном режиме Фото: Евгения ГУСЕВА

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С приходом пандемии коронавируса многие россияне перешли на дистанционный формат работы. За то время, которое в стране было объявлено нерабочим, законодатели приняли решение внести в Трудовой кодекс изменения и закрепить понятие удаленной работы, а также все ее правила.

В проекте поправок в Трудовой кодекс предлагается внести пункт о компенсации затрат тем сотрудникам, которые трудятся из дома. Пока конкретные суммы возмещения не называются, но эксперты предполагают, что не более 3000 рублей. В эту сумму войдут расходы на электроэнергию (примерно 500 рублей), высокоскоростной интернет (1,5 тыс. рублей), телефонную связь (1 тыс. рублей), программы и расходные материалы (например, бумагу).

Среди нововведений правило, что для изменения трудового режима нужно оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником. В документе прописать какое время считается рабочим и когда необходимо быть на связи и как отчитываться.

Работодатель не может срезать зарплату сотрудника, который трудится в дистанционном режиме, но при условии, что он справился со всеми заданиями.

Преференции в переходе на удаленку будут иметь сотрудники с детьми в возрасте до 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, ухаживающие за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

- Минтруд уже рассматривает поправки. В целом министерство поддерживает урегулирование спорных вопросов, касающихся удаленной занятости, - комментируют «Известиям» в пресс-службе ведомства.

За прошедшие два месяца число безработных выросло на 29% и превысило 1,6 миллиона человек. В правительстве продумывают меры поддержки для безработных, в том числе общественные работы, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU