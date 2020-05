Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35

Видео перехвата самолёта-разведчика США Poseidon P-8A российскими истребителями Су-35 опубликовали на YouTube-канале шестого флота ВМС США.

Ролик снят из американского самолёта, на кадрах видно, что рядом летит Су-35.

Напомним, как сообщил сайт KP.RU, два российских истребителя Су-35 выполнили над Средиземным морем 26 мая сопровождающий полёт американского самолёта-разведчика Poseidon P-8A ("Посейдон").

Однако, по версии ВМС, это было не сопровождение, а "небезопасный и непрофессиональный перехват". Российские самолеты якобы находились на близком по обе стороны от Poseidon расстоянии из-за чего "ограничивали способность самолета безопасно маневрировать". Инцидент продлился около часа.

Военные США нередко заявляют о "небезопасных манёврах" российских самолётов или "перехватах" своих воздушных разведчиков. Предыдущий подобный инцидент, о котором сообщал сайт KP.RU, произошёл 19 апреля.

Тогда Су-35 пролетел перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon на "небезопасном" расстоянии. В сообщении Шестого флота ВМС США говорится, что это уже второй подобный инцидент в небе за четыре дня.

Interception of a U.S. Navy P8 by Russian SU-35s over the Mediterranean Sea..