2020-05-27T12:10:27+03:00
В мире

Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35

Инцидент произошёл над Средиземным морем
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
ВМС США часто обвиняет российские истребители в небезопасных манёврахВМС США часто обвиняет российские истребители в небезопасных манёврахФото: c cайта Министерства обороны России.
Изменить размер текста:

Видео перехвата самолёта-разведчика США Poseidon P-8A российскими истребителями Су-35 опубликовали на YouTube-канале шестого флота ВМС США.

Ролик снят из американского самолёта, на кадрах видно, что рядом летит Су-35.

Напомним, как сообщил сайт KP.RU, два российских истребителя Су-35 выполнили над Средиземным морем 26 мая сопровождающий полёт американского самолёта-разведчика Poseidon P-8A ("Посейдон").

Однако, по версии ВМС, это было не сопровождение, а "небезопасный и непрофессиональный перехват". Российские самолеты якобы находились на близком по обе стороны от Poseidon расстоянии из-за чего "ограничивали способность самолета безопасно маневрировать". Инцидент продлился около часа.

Военные США нередко заявляют о "небезопасных манёврах" российских самолётов или "перехватах" своих воздушных разведчиков. Предыдущий подобный инцидент, о котором сообщал сайт KP.RU, произошёл 19 апреля.

Тогда Су-35 пролетел перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon на "небезопасном" расстоянии. В сообщении Шестого флота ВМС США говорится, что это уже второй подобный инцидент в небе за четыре дня.

Interception of a U.S. Navy P8 by Russian SU-35s over the Mediterranean Sea..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анна Кузнецова предложила расширить выплаты в 10 тысяч на семьи с детьми 16-17 лет
Больше половины россиян планируют попасть на море этим летом
Королева Великобритании разрешила премьеру Джонсону бегать в садах Букингемского дворца
Собака три месяца ждала в больнице хозяина, погибшего от коронавируса
На отдых в Грузию можно будет отправиться только со справкой об отсутствии «ковида»
Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35
Президент Абхазии приедет на Парад Победы в Москву
СК просит ареста тренера Владимира Осии
В Роспотребнадзоре предложили поставить в магазинах умывальники с мылом
Попова рассказала, при каком условии коронавирус удастся победить к лету
Врач рассказал, кому грозит инсульт при коронавирусе
Попова призвала "маленькими шагами" возвращаться к нормальной жизни
Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть до конца года
Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии
Владимир Вдонин: «Воспитание патриотизма - важнейшая часть становления личности человека»
Попова рассказала, как стране помогла самоизоляция
Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений