ВМС США снова заявили, что российский Су-35 пролетел мимо их самолета «слишком близко»

20 Апр 2020 2020-04-20T05:42:10+03:00

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Военно-морские силы США заявили, что 19 апреля российский самолет Су-35 пролетел перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon на «небезопасном» расстоянии, причем в сообщении Шестого флота ВМС США говорится, что это уже второй подобный инцидент в небе за четыре дня.

«Самолет ВМС США P-8A, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 два раза за 100 минут. Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определен, как небезопасный и непрофессиональный», - говорится пресс-релизе.

Отмечается, что наш Су-35 якобы пролетел на расстоянии в 25 футов (около 7,6 метра) от американского «Посейдона», а маневр сочли небезопасным из-за высокой скорости российского воздушного судна. В заявлении Шестого флота также говорится, что P-8A Poseidon действовал в соответствии с международным правом и «не провоцировал российские действия», передает РИА Новости.

Стоит отметить, что американцы нередко заявляют о «небезопасных маневрах» наших самолетов или «перехватах» своих воздушных разведчиков. Предыдущий подобный инцидент, как уточнили в ВМС США, имел место 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU