Глава Минтруда рассказал, сколько в России работают на удаленке

27 Май 2020 2020-05-27T17:41:59+03:00

Во время пандемии россияне смогли сохранить работу во многом благодаря выходу на удаленку Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В России на удаленке работают 5,6 млн человек, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

В ведомстве, совместно с министерством экономического развития разрабатывают поправки в закон для легализации такого формата работы. После пандемии в стране увеличилось число тех, кто трудится дистанционно, многие даже после отмены ограничений не станут возвращаться в офис, предполагали в Минтруда. Поэтому необходимость в законодательном оформлении таких отношений работника сработодателем, назрела.

- С 1 апреля уволены более 2 миллионов работнико, а приняты на работу 1,7 миллионов,- сообщил министр. -

Больше 3 миллионов работников из-за кризиса начальство перевело на "неполную занятость". Пик безработицы по прогнозам министерства, придется на третий квартал. Наиболее пострадавшими отраслями Котяков назвал сферу торговли и гостиничный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU