2020-05-27T17:46:34+03:00
Экономика

Минтруд спрогнозировал пик безработицы в России

На данный момент в стране 1,9 млн официально безработных
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минтруд спрогнозировал пик безработицы в РоссииМинтруд спрогнозировал пик безработицы в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пик безработицы в России придется на третий квартал текущего года. Такой прогноз представил Минтруд.

По данным ведомства, стабилизацию ситуации на рынке труда следует ожидать в четвертом квартале 2020 года, а восстановление - в первой половине 2021.

Как писал сайт kp.ru, Минтруд привел статистику по занятости в различных отраслях экономики в период пандемии. Согласно представленным данным больше всего уволенных в пандемию зарегистрировано в розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе.

В свою очередь президент России Владимир Путин попросил объяснить, почему пик безработицы будет в третьем квартале, если основные потери на стройках и в гостиницах и ресторанах, а их уже открывают.

Глава Минтруда России Антон Котяков пояснил, что такие прогнозы даны в силу инертности рынка труда. По его словам, ограничения проявят свое влияние примерно через 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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