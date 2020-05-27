2020-05-27T17:47:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемиолог рассказал, когда коронавирус в России "уйдет в спячку"

По словам Николая Филатова, ситуация с эпидемией в скором времени окончательно стабилизируется
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эпидемиолог рассказал, когда ситуация с коронавирусом окончательно стабилизируетсяЭпидемиолог рассказал, когда ситуация с коронавирусом окончательно стабилизируетсяФото: Иван МАКЕЕВ
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Эпидемиолог, член-корреспондент РАН Николай Филатов рассказал, когда ситуация с коронавирусом окончательно стабилизируется. По его словам, это произойдет уже в начале лета.

- Я думаю, что две летних недели мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдет в спячку, и нам его даже найти будет трудно, - объяснил Филатов в эфире радио "Комсомольская правда".

Распространение коронавируса и правда пошло на спад, что не может не радовать. Это подтверждает и ежесуточная статистика. Уже несколько дней подряд число вновь выздоровевших пациентов превышает количество заболевших. 27 мая COVID-19 подтвердился у 8 338 человек, при этом 11 079 пациентов смогли полностью излечиться от заболевания.

В связи со стабилизацией обстановки мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в скором времени в столице будут разрешены прогулки, правда, пока только по графику. Собянин пообещал, что графики прогулок будут готовы уже в ближайшее дни, вероятнее всего, к 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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