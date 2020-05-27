Эпидемиолог Николай Филатов: Никакого пика коронавируса в регионах России не будет. В Москве начался - в Москве и закончится

Данные за 27 мая обнадеживают: за сутки в России выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне. Последние нескоько дней цифры держатся на уровне 1 мая. 161 человек, к сожалению, скончался. Выздоровели 11079 человек. При этом ситуация с распространением в Москве, как считают эксперты, самая напряженная по сравнению с другими регионами России, но при этом контролируемая. Уже несколько дней количество новых заболевших в несколько раз меньше количества выздоровевших. Так не пора ли выходить из режима самоизоляции, сколько можно сидеть?

Эти вопросы в эфире Радио "КП" (97,2 FM в Москве) мы задали врачу-эпидемиологу, доктору медицинских наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук Николаю Филатову.

Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов: COVID-19 как вирус пустяковый. А СМИ создали из него глобальную проблему 00:00 00:00

Ситуация неплохая. И будет улучшаться

- Николай Николаевич, как можно оценить динамику последних недель – и летальных случаев, и снижения количества выявленных заражений?

- Что касается динамики, то должен сказать, что уже где-то недели две разница между количеством выявленных и обследованных увеличивается. Это говорит о том, что искать вирус в популяции становится труднее. Это благоприятный фактор. То, что летальность у нас выросла (на сегодня в суммарном исчислении – 1% летальности), это плохой показатель. Это говорит о том, что мы еще правильно лечить коронавирусную инфекцию не умеем.

Что касается эпидемического процесса, нам не нужно себя сравнивать с другими странами. Везде свои подходы. А любая социальная особенность влияет на эпидемический процесс.

Хорошо было бы, если бы мы детей выпустили, поскольку они до сих пор у нас в изоляции находятся. Циркуляция вируса в России в основном идет среди взрослого населения.

- Николай Николаевич, куда выпустили детей, на улицы? Наступает летний сезон…

- Он наступает. А вот две недели назад можно было детей в школы и детские дошкольные учреждения отпустить, они бы спокойно походили. Уверяю вас, что динамика была бы значительно лучше, чем она сейчас. И смертей было бы меньше, потому что вирус потерял бы вирулентность, и активность эпидемического процесса была бы лучше. Но даже при той стабильности наших ограничительных мер - мы их держим сегодня достаточно интенсивно, отпускаем совсем по чуть-чуть… Это говорит только об одном. Что у нас ситуация, в общем-то, неплохая, и в начале июня она будет более активно улучшаться.

Филатов Николай Николаевич. Фото Анатолия Морковкина /ТАСС

Всю жизнь по домам не просидишь!

- Территория России большая. Некоторые утверждают, что в Москве пик пройден, дальше коронавирус отправился в регионы, там нужно ждать увеличения этой кривой.

- Я понимаю, что вы хотите сказать. Но если не будут собирать стариков в регионах, никакого дополнительного пика там не будет. Пик закончится в Москве. Он начался в Москве и закончится в Москве. Для капельных инфекций основная роль – скученность, плотность населения. У нас второго такого региона в России с такой плотностью нет. Даже Санкт-Петербург по плотности уступает Москве намного. Поэтому не надо говорить, что там будет какой-то всплеск. Ничего не будет, никакого всплеска. Вот сейчас все напуганы коронавирусной инфекцией. Слушаешь радио – из каждого динамика звучит одно и то же: смертельный вирус, смертельная опасность и пр. Просто смерть с косой ходит по земле. А ведь средняя ежедневная смертность, если сравнивать 19-й год и 20-й не намного различается, в принципе одно и то же.

- Ну ведь люди сидят дома, меньше автомобильных аварий, меньше вирусных инфекционных заболеваний…

- А может быть, мы вообще всегда будем дома сидеть?! Человеку нужен коллектив, нам нужно общение. Общаться только через гаджет – это как-то, на мой взгляд, неправильно.

- Последняя информация из Франции сейчас поступила. Президент Франции господин Макрон сказал, что перчаточный и масочный режим во Франции будет обязателен до тех пор, пока не появится вакцина. То есть мы будем выходить из карантина, сказал он, но все это сохранится – перчатки и маски.

- Когда господин Макрон в последний раз почитал какую-то книжку или какой-то научный труд по вирусологии, эпидемиологии? Успешный менеджер рассуждает: вот так будет. Ну, пусть так будет во Франции. Нам зачем? Тем более что перчатки никак не спасают от коронавируса и не защищают, даже на миллиграмм не защищают, ни насколько. Через кожу, через руки не заразишься коронавирусной инфекцией. Заразишься, только вдыхая коронавирусный аэрозоль, который в воздухе. Не на руках, не на ушах, ни на чем.

Слушаешь радио – из каждого динамика звучит одно и то же: смертельный вирус, смертельная опасностьФото: Иван МАКЕЕВ

- С перчатками понятно. А с масками?

- Маски – для больных. Если больной человек остается дома, чтобы он меньше вирусную нагрузку осуществлял на других жильцов в квартире, ему надо предложить маску. А всем остальным маска зачем?

Герпес есть у 80 процентов населения, но из этого шуму не делают

- Но есть статистика. 40% выявленных с коронавирусом – бессимптомные. Именно этим и объясняется: носите маску, потому что вы даже не подозреваете, болеете вы или нет, являетесь ли вы носителем или нет.

- Я всё прекрасно понимаю. Но если мы обследуем 100% москвичей, россиян на вирус герпеса, мы тоже процентов 80 найдем, что люди инфицированы. Так что с нами делать? У нас есть вирус папилломы человека, у нас есть два десятка вирусов, которые постоянно живут в нашем организме. И что?

- Николай Николаевич, здесь вопрос только в том, что те вирусы, которые вы упоминаете, поддаются лечению, они известны, а здесь вроде как столкнулись с неизвестной штукой.

- Как они поддаются? Скажите, кого полностью вылечили с герпетической инфекцией? Это персистирующий вирус (постоянно живет в организме, - прим. ред.). Вот вы чуть-чуть иммунную систему ослабили, ножки застудили, тут же выскочит герпес на губах, на носу, на каких-то других частях тела. К этому мы уже привыкли – вот простудка выскочила. То, что 60% зараженных коронавирусом только имеют клинику (клинические проявления - прим. ред.), а 40% не имеет клиники, говорит о том, что вирус пустяковый, а из него создали глобальную проблему.

- А как же летальность, смертность?

- Вы посмотрите на другие. Грипп H1N1, грипп-2009 Калифорния, который назвали пандемическим. Называть пандемическим его оснований не было, но, тем не менее, его назвали. Но там 14,5% летальность. Не 0,92, не 1%, а 14, в 15 раз больше.

- Николай Николаевич, а кому же тогда это выгодно? Теряют же все. Накануне сообщили, что массовая вакцинация в России может начаться уже осенью. И люди задают вопрос: если мы переболели, зачем нам вакцинироваться, если у нас есть антитела?

- В 1969-м году в Москве была эпидемия гриппа H1N1, гонконгский вариант. 2 января 1969-го года, на пике эпидемии, в сутки в Москве заболело 102 тысячи человек. Это не те, кто был активно выявлен, это люди, которые болели, у которых было заболевание, высокая температура, они плохо себя чувствовали, то есть была клиника. Это не носители, которых вы назвали. Бессимптомная форма – значит, человек здоров. Вот это нужно понять. Значит, его иммунная система с этим вирусом справляется, и не надо вмешиваться, организм сам справится с этой инфекцией. У человека с бессимптомной формой возбудитель во внешнюю среду выделяется слабовирулентно, потому что он не может вызвать там заболевание. И он другому человеку меньший вред причинит, чем тот, который вышел от больного с клиническими проявлениями.

Человеку нужен коллектив, нам нужно общениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посмотрите у нас по коронавирусной инфекции. Максимум на пике было 6 тысяч заболевших. 12 выявляли в какой-то период, но половина из них были бессимптомные. Поэтому говорить об эпидемии... Ни смертность это не показывает, ни количество зараженных… Это страх, который нагнали на всех. Когда человек сидит дома и видит, что в подъезд заходят люди в скафандрах, в защитных костюмах, он понимает, что что-то здесь такое опасное, серьезное, и, естественно, пугается. Не надо пугать людей.

В середине июня коронавирус уйдет в спячку.

- Если немного в будущее посмотреть, что вероятнее произойдет: он ослабнет или наша иммунная система к нему приспособится?

- Всегда происходит саморегуляция паразитарной системы. И на нашу иммунную систему, коллективный иммунитет, как сейчас говорят, будет влиять коронавирус, который циркулирует, и наша иммунная система будет влиять на его вирулентность. Вот вы говорите: вакцина. Уже делали же вакцину против MERS – остановили производство. Почему? Потому что оказалась невостребованной. Не нужна. Нет больных. И с этим COVID-19 будет то же самое. Конечно, хорошо, что мы будем иметь вакцину против этого вируса, но необходимость в ней будет сведена к минимуму. Да, можно директивным методом взять и включить в календарь прививок. Но в календарь лучше включить вакцину против вируса папилломы человека.

- Китайские ученые пытаются сейчас найти связь между погодой и распространением коронавируса – дескать, чем жарче, тем его меньше, инфицирование происходит при температуре воздуха от 0 до 20 градусов тепла. Есть мнение по этим данным?

- Я могу сказать только одно. Ультрафиолет, конечно, убивает вирус. Он рвет цепочки между нуклеотидами в ДНК или РНК, поэтому имеет достаточно высокий противобактериальный эффект. Но есть еще вещи, которые сегодня слабо изучены. Почему-то вирус гриппа, с которым работают в лабораториях, в летний период теряет свою активность. Он находится в лаборатории, там температура одна и та же, какого-то дополнительного ультрафиолета там нет, но он в какой-то момент перестает работать – как в спячку впал, и из нее потом выходит уже осенью. Почему? Неизвестно. Есть вещи, которые еще слабо изучены. Никто не может сказать, что происходит в возбудителе, что меняет его вирулентность.

- Развитие ситуации на лето, как вам это видится?

- Я думаю, что две летних недели мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдет в спячку, и нам его даже найти будет трудно. Мои знания в области развития эпидемического процесса позволяют сделать такой вывод. Может быть, кто-то считает иначе. Я не претендую на истину в последней инстанции.

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