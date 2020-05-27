Прогулки в Москве после самоизоляции в 2020 году: когда и кому разрешат

27 мая Сергей Собянин по видеосвязи докладывал Владимиру Путину про смягчение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. В ходе беседы мэр Москвы затронул один из самых массовых вопросов — когда разрешат прогулки. Этот вопрос глава города называл «самым главным для граждан».

— Месяцы многие просидели дома без прогулок. Очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке. Это очень непростое решение. Если одновременно сказать «гуляем как и где хотим», боюсь, что на улицах будет как на Первомайской демонстрации. Поэтому предлагаем сделать в тестовом режиме. Будет график, когда те или иные дома смогут выходить на прогулку, — сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы пообещал жителям максимально простую и доступную схему. Главным ее условием будет, что гуляют не все все враз. Такой механизм прогулок после самоизоляции будет действовать несколько недель. Очевидно, специалисты оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в столице будут наблюдать, не окажет ли негативного влияние разрешение прогулок на ежесуточный прирост заболевших.

Владимир Путин и Сергей Собянин поговорили по видеосвязи.Фото: ТАСС

— Думаю, все будет нормально, но надо страховаться, — резюмировал Собянин.

Глава столицы пообещал, что нормативные документы и графики прогулок в Москве разработаю в ближайшие дни. Вероятно, это будет сделано к 1 июня, поскольку на эту дату назначены и другие смягчения ограничений. Напомним, сейчас по условиям режима всеобщей самоизоляции формально прогулки запрещены. Можно лишь выходить в магазин, аптеку, больницу, отправиться на работу или выгуливать домашних животных не далее чем в 100 метрах от дома. Для всех поездок нужны цифровые пропуска. Нарушителям грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781580" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин предложил ввести прогулки по графику в Москве с 1 июня.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Открытие магазинов в Москве после самоизоляции с 1 июня 2020

Мэр города рассказал, какие магазины откроют в столице (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ