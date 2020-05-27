Москва направит бригады врачей в регионы: первые рейсы вылетят сегодня в Северную Осетию

27 Май 2020 2020-05-27T18:46:23+03:00

В помощь для борьбы с коронавирусом направят около 40 специалистов из столицы

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Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы Ракова.

Замиститель столичного мэра уточнила, что первые рейсы вылетят уже сегодня в Северную Осетию. Всего на помощь регионам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции направят около 40 специалистов из Москвы. Кроме Северной Осетии бригады отправятся в Дагестан, Ингушетию и Забайкальский край.

Кроме того, в регионы направили запас медикаментов в размере более 200 тысяч упаковок общей суммой более 280 миллионов рублей будет, также столица передаст более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в столицы президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина помочь регионам и направить туда московских медиков. В свою очередь градоначальник заявил, что в данный момент важно оказывать помощи регионам, которые находятся в трудной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU