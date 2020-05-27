Путин попросил Собянина направить в регионы московские бригады врачей

27 Май 2020 2020-05-27T16:29:52+03:00

В частности, в Дагестан, в Ингушетию и в Забайкальский край

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Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина помочь регионам и направить туда московских медиков. В частности, в Дагестан, в Ингушетию и в Забайкальский край.

«В столице направлен большой запас медоборудования и лекарств, попросил бы вас рассмотреть возможность направления помощи в регионы», - заявил глава государства в ходе совещания со столичным градоначальником

В свою очередь Собянин заявил, что хорошо понимает необходимость такой помощи для регионов. «Важно сейчас, когда отдельные регионы находятся в трудной ситуации - оказать им содействие», - отметил мэр.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощь. По его словам, половина коечного фонда в Москве сейчас свободно, а из московских стационаров ежедневно выписывается больше людей, чем поступает

ИСТОЧНИК KP.RU