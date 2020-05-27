Правила для пассажиров метро после снятия ограничений в Москве: как покупать билет и нужно ли носить маски

27 Май 2020 2020-05-27T19:42:13+03:00

Минтранс опубликовал правила для пассажиров метро после снятия ограничений в Москве

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Минтранс опубликовал рекомендации для пассажиров в общественном транспорте на фоне постепенной отмены самоизоляции.

Отдельный пункт касается поездок на метро. На первых этапах снятия ограничений все пассажиры подземки обязаны носить маски и перчатки. Требование социальной дистанция пока также остается в силе.

Продажа билетов в вестибюлях метро будет доступна только за безналичный расчет.

- Рекомендуется регулярная гигиена рук, соблюдение социальной дистанции, контроль собственных респираторных симптомов и температуры тела, а также минимизация операций за наличный расчет, - говорится на сайте Минтранса.

Напомним, 27 мая президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин провели совещание, касающееся снятия ограничений в столице. Собянин сообщил, что в ближайшее время режим самоизоляции будет радикально смягчаться: откроются непродовольственные магазины, свою работу начнут прачечные, химчистки, дома быта, ремонтные мастерские. Кроме того, с 1 июня москвичи смогут гулять, правда, пока только по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU