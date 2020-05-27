Цифровые пропуска в Москве продолжат действовать до 14 июня

27 Май 2020 2020-05-27T20:38:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, цифровые пропуска в столице продолжат действовать до 14 июня.

Градоначальник пояснил, что московские цифровые пропуска переоформлять не нужно, их срок действия будет продлен автоматически.

Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, однако наступает снятие определенных ограничений, которые ранее Собянин анонсировал президенту России Владимиру Путину.

Так, в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, однако с определенными ограничениями. При этом московский мэр отметил, что никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно, но во время прогулок запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, с собой можно взять велосипеды и самокаты

ИСТОЧНИК KP.RU