27 Май 2020 2020-05-27T20:22:08+03:00

В соответствии с указом Собянина до этой даты продлят действие пропускного режима и других ограничительных мер

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Самоизоляция в Москве продлевается до 14 июня. В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, до этой даты продлят действие пропускного режима и других ограничительных мер, в том числе «масочный режим».

Градоначальник пояснил, что московские цифровые пропуска переоформлять не нужно, их срок действия будет продлен автоматически

«Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции», - отметил московский

Тем не менее в указе речь также идет и о снятии ограничений, которые ранее Собянин анонсировал президенту России Владимиру Путину. С 1 июня в Москве откроются все магазины, будут разрешены бытовые услуги, не требующие длительного контакта работника и клиента.

Кроме того, в порядке эксперимента в Москве вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, однако с определенными ограничениями. Для свободного посещения в Москве будут открыты городские парки и зеленые территории, за исключением Зарядья. В полном объеме заработает городской велопрокат, воспользоваться смогут все желающие и возобновляют свою работу ярмарки выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU