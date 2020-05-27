2020-05-27T20:22:08+03:00
Общество

Самоизоляция в Москве продлевается до 14 июня

В соответствии с указом Собянина до этой даты продлят действие пропускного режима и других ограничительных мер
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Самоизоляция в Москве продлевается до 14 июняСамоизоляция в Москве продлевается до 14 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Самоизоляция в Москве продлевается до 14 июня. В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, до этой даты продлят действие пропускного режима и других ограничительных мер, в том числе «масочный режим».

Градоначальник пояснил, что московские цифровые пропуска переоформлять не нужно, их срок действия будет продлен автоматически

«Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции», - отметил московский

Тем не менее в указе речь также идет и о снятии ограничений, которые ранее Собянин анонсировал президенту России Владимиру Путину. С 1 июня в Москве откроются все магазины, будут разрешены бытовые услуги, не требующие длительного контакта работника и клиента.

Кроме того, в порядке эксперимента в Москве вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, однако с определенными ограничениями. Для свободного посещения в Москве будут открыты городские парки и зеленые территории, за исключением Зарядья. В полном объеме заработает городской велопрокат, воспользоваться смогут все желающие и возобновляют свою работу ярмарки выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве с 1 июня ужесточают масочный режим
Правила для пассажиров автобусов и троллейбусов после снятия ограничений в Москве: нужно ли носить маски и перчатки
Цифровые пропуска в Москве продолжат действовать до 14 июня
«Прогулочный режим» в Москве будет действовать с 1 по 14 июня 2020 года в виде эксперимента
Самоизоляция в Москве продлевается до 14 июня
Меры поддержки самозанятых в России в связи с коронавирусом в 2020 году: какие будут действовать и когда введут
Минздрав: случай коронавируса не будут включать в статистику при отсутствии жалоб
Гражданам ЕС стало не хватать денег из-за коронавируса
Правила для пассажиров метро после снятия ограничений в Москве: как покупать билет и нужно ли носить маски
За каждый день пребывания в Японии турист сможет получить 185 долларов
Путин и саудовский наследник договорились продолжить тесную координацию по сделке ОПЕК+
Экономист объяснил, зачем россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков
Москва направит бригады врачей в регионы: первые рейсы вылетят сегодня в Северную Осетию
Коронавирус у Александра Бречалова: что известно о состоянии здоровья главы Удмуртии
Эпидемиолог рассказал, когда коронавирус в России "уйдет в спячку"
Минтруд спрогнозировал пик безработицы в России
Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза до 4,5 тысяч рублей