2020-05-27T21:24:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Правила прогулок в Москве в период коронавируса: нужно ли носить маски, оформлять пропуска и где узнать график своего дома

«КП» публикует правила прогулок в Москве в период коронавируса
Андрей АБРАМОВ
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Для прогулок в Москве в период самоизоляции пропуск не нуженДля прогулок в Москве в период самоизоляции пропуск не нуженФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С 1 июня в Москве вводится «прогулочный режим». Эксперимент продлится до 14 июня. На это время придется соблюдать правила променада. Сохранят ли их, ужесточат или вовсе отменят — станет ясно по окончании тестового периода. Все зависит от прироста заболевших коронавирусом. «Комсомолка» рассказывает правила прогулок в Москве на время действия режима самоизоляции.

Кто может гулять

Все. Даже пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Исключение: пациенты с подтвержденным COVID-19 или те, кого санитарные врачи обязали соблюдать самоизоляцию. В карантин, например, попадают вернувшиеся из-за границы или родственники заболевших коронавирусом.

Нужен ли по правилам прогулок пропуск

Для прогулок в Москве в период самоизоляции пропуск не нужен. Но при себе необходимо иметь документ, подтверждающие место жительства.

Где можно гулять

Везде: на улицах, в парках, скверах, во дворе и в лесу. Рекомендуемый радиус не далее чем в двух километрах от дома. Для этого следует иметь при себе паспорт с пропиской, свидетельство о собственности или договор аренды. Оригиналы не нужны. Подойдет копия или снимок в смартфоне.

Что с масочным режимом

Он ужесточается. Теперь маску нужно носить даже при выходе на улицу. Раньше она требовались лишь в общественных местах. Теперь везде нужно закрывать органы дыхания.

Когда можно гулять

В Москве вводится график прогулок для всех домов. По нему можно выходить на прогулки с 9:00 до 21:00. Не более трех раз в неделю: два в будни и один выходной. Например, дома из первой группы гуляют в понедельник, среду и субботу. Точный график будет опубликован на сайте столичной мэрии.

Есть еще ограничения для прогулок по Москве

Сохраняется социальное дистанцирование. От прохожих нужно стараться держаться в полутора метрах. Нельзя сидеть на лавочках и в беседках, использовать детские и спортивные площадки.

Кататься на велосипеде можно

А еще на самокате, электросамокате, роликах, скейтборде или заниматься с палками для скандинавской ходьбы. Запрещены «любые виды транспортных средств, оснащенных двигателем». Проще говоря, кататься на машине по городу нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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