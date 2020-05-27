27 Май 2020 2020-05-27T20:43:44+03:00

«Прогулочный режим» в Москве будет действовать с 1 по 14 июня 2020 года в виде эксперимента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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«Прогулочный режим» в Москве будет действовать две недели с 1 по 14 июня 2020 года в виде эксперимента. Гулять смогут все жители Москвы, включая пожилых, кроме заболевших и проживающих с ними. Об этом говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.

Гулять и заниматься спортом можно будет на любых открытых городских пространствах: во дворах, парках, на улицах и природных территориях, однако будут действовать определенные ограничения.

«Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными, я сам от них не в восторге», - отметил московский мэр и предложил посмотреть на роботу экспериментального «прогулочного режима», после чего модифицировать его или даже отменить ограничения на прогулки

В соответствии с новыми правилами, рекомендуемый радиус прогулки должен составлять 2 км от места проживания. Во время прогулок запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, с собой можно взять велосипеды и самокаты.

При этом доступ на любые городские территории может быть ограничен в случае скопления большого количества людей. Так, если в парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ.

Отмечается, что соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться сотрудниками полиции и во избежание недоразумений рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу.

Как писал сайт kp.ru, режим прогулок будет действовать по графику, который будет устанавливать время, когда жители домов могут выходить на прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU