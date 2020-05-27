Открытие ярмарок выходного дня после самоизоляции в Москве в 2020 году: какие площадки будут работать

27 Май 2020 2020-05-27T21:30:16+03:00

Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

Рассказываем, как будет происходить открытие ярмарок выходного дня после самоизоляции в Москве в 2020 году

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Столица начинает оживать, постепенно выходит из режима самоизоляции – снимаются ограничения. С 1 июня откроются все непродовольственные магазины, а с 5 июня можно будет посетить ярмарки выходного дня, которые так нравятся москвичам из-за фермерских продуктов из разных регионов России.

- Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. - Разрешая работу торговли и части предприятий сферы услуг, я от всей души хочу поблагодарить работников этих организаций за дисциплину и понимание, с которыми вы пережили два месяца закрытых дверей.

Также мэр города отметил, что очень важно было работать в дистанционном формате, чтобы не допустить распространения коронавируса, но и не оставить москвичей без необходимых товаров и услуг.

Уже понятно, что за время карантина многие предприятия, опробовав режим доставки, будут использовать его и дальше. Сергей Собянин попросил сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время (минимум до 14 июня).

Напомним, что с 1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений - возобновят работу все предприятия торговли и частично компании, оказывающие услуги быта. А москвичам, хоть и по графику (три раза в неделю), разрешат выходить на прогулки. Как будет жить столица с 1 июня – новые правила здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU