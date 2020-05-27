2020-05-27T21:30:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Открытие ярмарок выходного дня после самоизоляции в Москве в 2020 году: какие площадки будут работать

Рассказываем, как будет происходить открытие ярмарок выходного дня после самоизоляции в Москве в 2020 году
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июняВозобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июняФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Столица начинает оживать, постепенно выходит из режима самоизоляции – снимаются ограничения. С 1 июня откроются все непродовольственные магазины, а с 5 июня можно будет посетить ярмарки выходного дня, которые так нравятся москвичам из-за фермерских продуктов из разных регионов России.

- Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. - Разрешая работу торговли и части предприятий сферы услуг, я от всей души хочу поблагодарить работников этих организаций за дисциплину и понимание, с которыми вы пережили два месяца закрытых дверей.

Также мэр города отметил, что очень важно было работать в дистанционном формате, чтобы не допустить распространения коронавируса, но и не оставить москвичей без необходимых товаров и услуг.

Уже понятно, что за время карантина многие предприятия, опробовав режим доставки, будут использовать его и дальше. Сергей Собянин попросил сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время (минимум до 14 июня).

Напомним, что с 1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений - возобновят работу все предприятия торговли и частично компании, оказывающие услуги быта. А москвичам, хоть и по графику (три раза в неделю), разрешат выходить на прогулки. Как будет жить столица с 1 июня – новые правила здесь.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвичам разрешили дышать свежим воздухом. Но только по графику и по очереди

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Московским аптекам выдали разрешения на дистанционную торговлю лекарствами
Грызлов сообщил, что Киев все дальше отходит от выполнения минских договоренностей
Трамп пригрозил закрыть соцсети за желание «заглушать» голоса консерваторов
Открытие ярмарок выходного дня после самоизоляции в Москве в 2020 году: какие площадки будут работать
Собянин: с 1 июня начинается новый этап снятия ограничений
Правила прогулок в Москве в период коронавируса: нужно ли носить маски, оформлять пропуска и где узнать график своего дома
Пропуск для занятий спортом в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять, кому необходим
Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом
В ТЦ Москвы будут пускать только ограниченное число посетителей
Пропуск для прогулок в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять, кому необходим
Минздрав рассказал, как определить первоначальную причину смерти пациентов с коронавирусом
В Москве с 1 июня в Москве вводится «Прогулочный режим»
Правила для пассажиров автобусов и троллейбусов после снятия ограничений в Москве: нужно ли носить маски и перчатки
Цифровые пропуска в Москве продолжат действовать до 14 июня
«Прогулочный режим» в Москве будет действовать с 1 по 14 июня 2020 года в виде эксперимента
Самоизоляция в Москве продлевается до 14 июня
Меры поддержки самозанятых в России в связи с коронавирусом в 2020 году: какие будут действовать и когда введут
Минздрав рекомендовал не включать в статистику случай коронавируса с отсутствием жалоб
Гражданам ЕС стало не хватать денег из-за коронавируса
Правила для пассажиров метро после снятия ограничений в Москве: как покупать билет и нужно ли носить маски
За каждый день пребывания в Японии турист сможет получить 185 долларов
Путин и саудовский наследник договорились продолжить тесную координацию по сделке ОПЕК+
Экономист объяснил, зачем россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков
Москва направит бригады врачей в регионы: первые рейсы вылетят сегодня в Северную Осетию
Коронавирус у Александра Бречалова: что известно о состоянии здоровья главы Удмуртии
Эпидемиолог рассказал, когда коронавирус в России "уйдет в спячку"
Минтруд спрогнозировал пик безработицы в России
Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза до 4,5 тысяч рублей