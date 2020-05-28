Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 мая 2020: 14 тысяч безработных получили выплаты на детей

28 Май 2020 2020-05-27T23:27:18+03:00

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За минувшие сутки в Подмосковье коронавирусную инфекцию подтвердили у 793 человек. За все время - уже у 39,9 тысяч. Среди городских округов самый большой прирост в течение последних 24 часов зафиксирован в Одинцово - там тесты подтвердили наличие инфекции еще у 71 пациента. Однако в списке муниципалитетов с наибольшим числом зараженных все еще лидирует Подольск.

1. Подольск - 2013 (+50)

2. Красногорск - 1846 (+49)

3. Королев - 1756 (+24)

4. Одинцово - 1682 (+71)

5. Люберцы - 1141 (+27)

6. Мытищи - 1247 (+27)

7. Балашиха - 1219 (+21)

8. Коломна - 1160 (+30)

9. Сергиев Посад - 1097 (+46)

10. Химки - 1031 (+10)

Тем временем, уже более 14 тысяч жителей Московской области, потерявшие работу с 1 марта нынешнего года, получили выплаты на детей до 18 лет - по 3 тысячи рублей (они будут выплачиваться за апрель, май и июнь). Для получения этой материальной помощи, нужно до 30 июня обратиться в службу занятости.

Кстати, постепенный ввод после карантина промышленных предприятий и строек отражается и на дорожном трафике. Так, всего за два дня число автомобилей на трассах Московской области увеличилось сразу на 9%.

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ИСТОЧНИК KP.RU