2020-05-27T23:27:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 мая 2020: 14 тысяч безработных получили выплаты на детей

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 28 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Среди городских округов самый большой прирост в течение последних 24 часов зафиксирован в ОдинцовоСреди городских округов самый большой прирост в течение последних 24 часов зафиксирован в ОдинцовоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Подмосковье коронавирусную инфекцию подтвердили у 793 человек. За все время - уже у 39,9 тысяч. Среди городских округов самый большой прирост в течение последних 24 часов зафиксирован в Одинцово - там тесты подтвердили наличие инфекции еще у 71 пациента. Однако в списке муниципалитетов с наибольшим числом зараженных все еще лидирует Подольск.

1. Подольск - 2013 (+50)

2. Красногорск - 1846 (+49)

3. Королев - 1756 (+24)

4. Одинцово - 1682 (+71)

5. Люберцы - 1141 (+27)

6. Мытищи - 1247 (+27)

7. Балашиха - 1219 (+21)

8. Коломна - 1160 (+30)

9. Сергиев Посад - 1097 (+46)

10. Химки - 1031 (+10)

Тем временем, уже более 14 тысяч жителей Московской области, потерявшие работу с 1 марта нынешнего года, получили выплаты на детей до 18 лет - по 3 тысячи рублей (они будут выплачиваться за апрель, май и июнь). Для получения этой материальной помощи, нужно до 30 июня обратиться в службу занятости.

Кстати, постепенный ввод после карантина промышленных предприятий и строек отражается и на дорожном трафике. Так, всего за два дня число автомобилей на трассах Московской области увеличилось сразу на 9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва снимает ограничения: с 1 июня открываются все магазины и разрешены прогулки по графику

Рассказываем, какие услуги станут доступны москвичам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему опасно спешить с массовым внедрением вакцины от коронавируса, рассказал иммунолог
Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 мая 2020: 14 тысяч безработных получили выплаты на детей
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 мая 2020 года составило 35 956 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 2 254 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 мая 2020 года составило 171 443 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 28 мая 2020: С 1 июня москвичам разрешат гулять по графику, а сдать тест на антитела можно по записи
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 67 458 человек
Власти Японии оплатят часть расходов туристов за посещение страны
Попугай даст показания в суде по делу об убийстве хозяйки
Сколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили эксперты
Украина планирует ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров
США в субботу отправят России вторую партию аппаратов ИВЛ
Прогноз погоды на сегодня 28 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики
Меркель обозначила условие для снятия с России санкций
Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве