Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 мая 2020: 14 тысяч безработных получили выплаты на детей
За минувшие сутки в Подмосковье коронавирусную инфекцию подтвердили у 793 человек. За все время - уже у 39,9 тысяч. Среди городских округов самый большой прирост в течение последних 24 часов зафиксирован в Одинцово - там тесты подтвердили наличие инфекции еще у 71 пациента. Однако в списке муниципалитетов с наибольшим числом зараженных все еще лидирует Подольск.
1. Подольск - 2013 (+50)
2. Красногорск - 1846 (+49)
3. Королев - 1756 (+24)
4. Одинцово - 1682 (+71)
5. Люберцы - 1141 (+27)
6. Мытищи - 1247 (+27)
7. Балашиха - 1219 (+21)
8. Коломна - 1160 (+30)
9. Сергиев Посад - 1097 (+46)
10. Химки - 1031 (+10)
Тем временем, уже более 14 тысяч жителей Московской области, потерявшие работу с 1 марта нынешнего года, получили выплаты на детей до 18 лет - по 3 тысячи рублей (они будут выплачиваться за апрель, май и июнь). Для получения этой материальной помощи, нужно до 30 июня обратиться в службу занятости.
Кстати, постепенный ввод после карантина промышленных предприятий и строек отражается и на дорожном трафике. Так, всего за два дня число автомобилей на трассах Московской области увеличилось сразу на 9%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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