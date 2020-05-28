С переходом на удаленку с цифровой безопасностью у компаний стало в пять раз хуже

28 Май 2020 2020-05-28T08:56:29+03:00

эксперты предупредили об утечках важной информации из-за работы на удаленке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все чаще сотрудники нарушают правила при работе с информационными системами и ставят под угрозу персональные данные клиентов

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С переводом сотрудников на дистанционную работу российские компании столкнулись с проблемами цифровой безопасности. Персонал все чаще нарушает правила безопасности при работе во внутренних информационных сетях.

Число киберинцидентов выросло до пяти раз, говорится в исследовании компании Zecurion. Нарушения могут привести к утечкам корпоративных сведений и персональных данных клиентов, что спровоцирует всплеск мошенничеств.

Еще в марте аналитики прогнозировали увеличение числа целенаправленных утечек в два-три раза из-за перехода на удаленку – этот прогноз подтвердился.

— Чаще сего внутренние системы безопасности фиксируют перенос документов в сторонние локации. Зачастую подобные сведения потом оказываются «слиты», — пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

На рост данного показателя влияет отсутствие видеокамер, коллег и неуверенность в завтрашнем дне – многие пытаются заработать подобным способом.

- Определенный риск имеется, в том числе связанный с утечкой персональных сведений, - комментирует «Известиям» директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев.

В Сбербанке отметили, что перевели на удаленку только тех сотрудников, кто не имеет доступ к персональным данным клиентов. Это позволило сохранить рабочие места.

В ВТБ по данному поводу пояснили, что доступ к данным на удаленной работе осуществляется только в изолированной среде.

Ранее треть россиян, которые оказались на удаленке, заявили о снижении эффективности труда, пишет RT.

"Комсомолка" выяснила, чем на самом деле занимаются россияне на удаленке. Народ закупился товарами по интересам и теперь не до работы.

ИСТОЧНИК KP.RU