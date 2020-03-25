Чем на самом деле занимаются россияне на удаленке

Все больше россиян оказываются отлучены от офисов. Можно, конечно, смотреть сериалы и читать книги, но, похоже, наш человек на карантине сидеть сложа руки не хочет. В стране настоящий бум ремонтов: чего время терять, если можно не тратя отпуск, сделать дома ремонт!

- У нас за последние 10 дней продажи выросли — и по сравнению с предыдущим месяцем, и по сравнению с ситуацией на конец марта прошлого года, - сказали «КП» в дирекции одной из крупнейших сетей розничных магазинов строительных материалов, попросив не упоминать ее названия. - Это отчасти вызвано карантином — у людей появилось свободное время, и они занялись ремонтом дач или квартир. Но главная составляющая в росте продаж - это так называемая ситуация отложенного спроса. Люди запасаются впрок, опасаясь подорожания. Около недели назад был резкий скачок спроса на средства индивидуальной защиты, в частности, на строительные респираторы, их покупали как альтернативу медицинским маскам. Но сейчас спрос на них упал, хотя и превышает уровень продаж на аналогичный период прошлого года.

Аналогичная ситуация и в других торговых сетях. Другая примета нового времени – в торговых залах народу стало меньше, а вот в интернет-магазинах заказов хоть отбавляй.

Впрочем, ремонтный бум может закончиться так же внезапно, как начался. Депутат Госдумы Галина Хованская предложила столичному мэру запретить любые шумные работы на время карантинных мер. То есть поклеить обои – кисть в руки, а вот стены сверлить не надо.

- Как работать и учиться если рядом постоянно кто-то делает ремонт? Формально звонить участковому бесполезно. Поэтому временные ограничения будут актуальны до улучшения эпидобстановки, - считает Хованская.

Но не ремонтом единым жив человек на карантине или удаленной работе. По данным аналитической компании DSM Group, за последнюю неделю в стране на 30% выросли продажи презервативов. Правда, на многих новости о коронавирусе и вызванные им ограничения явно нагоняют не страсть, а тоску. С середины февраля в России стабильно растут продажи антидепрессантов.

Пока одни налаживают личную жизнь и обустраивают семейное гнездо, другие готовятся к выживанию. В прямом смысле – как в фильмах про зомби-апокалипсис. По данным оператора фискальных данных «Первый ОФД», продажи патронов выросли на 130%, а бейсбольных бит на 30%. Сами понимаете, вряд ли дело во внезапно вспыхнувшей в россиянах любви к заокеанской игре. Что касается патронов, тут на ажиотажный спрос играет обвал рубля: охотники и любители стрельбы опасаются, что их «расходные материалы» подорожают и закупаются впрок.

Ну и куда же мы без запасов еды на черный день?! Но мало закупить снедь, надо ее как-то хранить. Так что после продуктовых, россияне ломанулись в магазины электроники. По данным разных торговых площадок, продажи холодильников и морозильных камер за последние недели увеличились в 2-4 раза.

Может, не так уж страшен этот коронавирус, если благодаря нему удовлетворенные россияне будут сидеть на кухне со свежепоклеенными обоями и обедать домашней едой?

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