2020-05-28T11:07:10+03:00
Общество

О погоде в Москве на 29 мая 2020 года рассказали синоптики

Синоптики рассказали о том, какой погоды ждать в Москве и области 29 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости погодыНовости погодыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики Росгидрометцентра рассказали о погоде на завтра, 29 мая 2020 года, в Москве и Московской области ждет жителей городов.

Сообщается, что ночью в пятницу из дома лучше постараться никуда не выходить - на улице прогнозируется сильный дождь, а в отдельных районах метеорологи предупреждают о грозе. Тем временем, температура воздуха опустится до отметок +13...+15 градусов.

Днем также ожидаются осадки, возможны ливни. Зато в столице несмотря на пасмурную погоду потеплеет до +19...+21 градусов. Порывы северо-восточного ветра сменят восточные потоки воздуха. Их скорость будет достигать 6-10 метров в секунду, местами усилятся до 17 метров в секунду.

Ранее сайт kp.ru писал подробный прогноз погоды на четверг, 28 мая. Так, днем сохранится облачность, к вечеру небо затянет облаками и пойдет дождь. После полудня столбик термометра будет колебаться от 20 до 22 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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