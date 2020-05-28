Прогноз погоды на сегодня 28 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики
Синоптики Росгидрометцентра сообщили прогноз погоды на сегодня 28 мая 2020 года, в Москве и Московской области.
В четверг в столице температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 14 градусов выше нуля. Прогнозируется небольшой дождь.
Днем станет значительно теплее - до +20...+22 градусов. Однако в течении суток небо будет затянуто облаками, возможны осадки. Порывы южного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
В Московской области, по сравнению со столицей, изменение температур будет незначительное, всего на пару градусов.
Ранее сайт kp.ru писал, что в России из-за аномально теплой зимы спрогнозировали риск возникновения в стране торфяных пожаров. В этом году пожароопасный сезон начался раньше прошлогоднего срока.
К слову, теперь из-за пандемии коронавируса метеорологам стало сложнее составлять прогнозы погоды. Это связано с сокращением авиаперевозок. Объясняется ситуация тем, что ранее синоптики использовали данные датчиков, установленных на самолетах. Именно они позволяли лучше оценивать состоянии атмосферы.
ИСТОЧНИК KP.RU