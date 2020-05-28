Прогноз погоды на сегодня 28 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики

28 Май 2020 2020-05-28T03:13:51+03:00

Стал известен точный прогноз погоды на сегодня, 28 мая 2020 года, в Москве и Московской области

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Синоптики Росгидрометцентра сообщили прогноз погоды на сегодня 28 мая 2020 года, в Москве и Московской области.

В четверг в столице температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 14 градусов выше нуля. Прогнозируется небольшой дождь.

Днем станет значительно теплее - до +20...+22 градусов. Однако в течении суток небо будет затянуто облаками, возможны осадки. Порывы южного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

В Московской области, по сравнению со столицей, изменение температур будет незначительное, всего на пару градусов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России из-за аномально теплой зимы спрогнозировали риск возникновения в стране торфяных пожаров. В этом году пожароопасный сезон начался раньше прошлогоднего срока.

К слову, теперь из-за пандемии коронавируса метеорологам стало сложнее составлять прогнозы погоды. Это связано с сокращением авиаперевозок. Объясняется ситуация тем, что ранее синоптики использовали данные датчиков, установленных на самолетах. Именно они позволяли лучше оценивать состоянии атмосферы.

ИСТОЧНИК KP.RU