Болгария готова принять туристов без результатов теста на COVID-19

28 Май 2020 2020-05-28T12:17:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже с 1 июня Болгария открывает границы для соседних государств после ограничений, введенных из-за коронавируса. Через две недели после этого в Болгарию смогут въезжать путешественники из всех стран Евросоюза. Для пересечения границы им не нужно будет иметь пройденный тест на COVID-19 и сидеть на двухнедельном карантине.

Как передает портал Ассоциации туроператоров России, при въезде в Болгарию туристы должны будут заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемиологической обстановке в стране и согласны со всеми условиями. Но если у путешественника подтвердится коронавирусная инфекция, то лечение будет производиться за его счёт или по страховке.

Для поддержки туристического сезона-2020, власти Болгарии решили понизить цены на шезлонги и зонты минимум на 50%. Так, на 23 из 132 пляжах страны шезлонги и зонты станут бесплатными, например: Каваци-юг, Каваци-север, Елените и др. На остальных цена будет варьироваться от 1 до 5 левов (от 40 до 200 рублей), например: пляжи Золотых песков, Албене, Балчике и др.

Болгария ведёт переговоры о возобновлении чартерных рейсов с 15 июня с теми странами, которые имеют схожую эпидемиологическую обстановку, рассказала министр туризма страны Николина Ангелкова.

- У нас уже почти полная готовность к сезону. Конечно, это лето будет трудным и другим, никто не планировал, что так пойдет, - отметила министр.

На сегодняшний день в Болгарии заражены коронавирусом 2 477 человека. Из них скончались 134 человека, выздоровели 965.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в связи с пандемией коронавируса с 30 марта в России закрыты все границы на въезд и выезд из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU