Врач объяснил, почему коронавирус особо угрожает курильщикам
Ученые сходятся во мнении, что курильщики гораздо больше подвержены риску заразиться коронавирусом чем те, кто не имеет вредной привычки.
Никотин воздействует на легкие и при заболевании человеку чаще требуется искусственная вентиляция легких. Есть еще одно наблюдение – у данных пациентов болезнь протекает особо тяжело.
Даже потребление электронных сигарет делает людей более уязвимыми перед COVID-19. Современные устройства для курения все также травмируют дыхательные пути.
- Также курение — основная причина хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Уже подсчитали, что к 2030 году она обгонит по смертности ишемическую болезнь сердца,- комментирует NEWS.ru Петр Яблонкий, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.
Эксперт приводит статистические данные: у зависимых от никотина в 10 раз чаще случаются проблемы с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, и в 25 раз чаще возникает рак легких.
По данным Росстата, 75% курящих называют это «вредной привычкой». 34% признают, что сигареты их успокаивают, 15% признались, что получают удовольствие от самого процесса.
По данным ВОЗ, в мире в среднем от осложнений, вызванных курением, каждые 10 секунд гибнет один человек. Ежегодно курение убивает 5–5,5 млн человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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