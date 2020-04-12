Онколог объяснил связь курения и коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T07:55:07+03:00

Люди с табачной зависимостью, как и остальные, подвержены рискам заражения covid-19

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Существует мнение, якобы курильщики имеют наименьшую вероятность заразиться коронавирусом. Однако по мнению врачей, люди, страдающие от табачной зависимости, подвержены рискам заболевания covid-19, так же, как и все.

Заведующий отделом профилактики онкологического центра имени Блохина Владимир Левшин, считает, что курение, наоборот, - дополнительный фактор риска. Вредная привычка может способствовать возникновению целого "букета заболеваний", в частности тех, которые поражают легкие.

По словам онколога, после "стажа" курения в 5-6 лет у человека появляется хронический бронхит. Тем самым риски возможного заражения коронавирусом во время пандемии, естественно, увеличиваются, как и шансы подхватить пневмонию, сказал врач в интервью радио Sputnik.

Левшин предполагает, что фейки о пользе курения и его защите, возможно, сами курильщики и распространяют. Причиной для этого могут служить особенности человеческой психологии.

- Некоторое не верят, что смогут бросить вредную привычку, веря, что у них уже пожизненная зависимость, и для оправдания придумывают самые разные вещи, - считает врач.

ИСТОЧНИК KP.RU