2020-04-12T07:55:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Онколог объяснил связь курения и коронавируса

Люди с табачной зависимостью, как и остальные, подвержены рискам заражения covid-19
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Онколог объяснил связь курения и коронавирусаОнколог объяснил связь курения и коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Существует мнение, якобы курильщики имеют наименьшую вероятность заразиться коронавирусом. Однако по мнению врачей, люди, страдающие от табачной зависимости, подвержены рискам заболевания covid-19, так же, как и все.

Заведующий отделом профилактики онкологического центра имени Блохина Владимир Левшин, считает, что курение, наоборот, - дополнительный фактор риска. Вредная привычка может способствовать возникновению целого "букета заболеваний", в частности тех, которые поражают легкие.

По словам онколога, после "стажа" курения в 5-6 лет у человека появляется хронический бронхит. Тем самым риски возможного заражения коронавирусом во время пандемии, естественно, увеличиваются, как и шансы подхватить пневмонию, сказал врач в интервью радио Sputnik.

Левшин предполагает, что фейки о пользе курения и его защите, возможно, сами курильщики и распространяют. Причиной для этого могут служить особенности человеческой психологии.

- Некоторое не верят, что смогут бросить вредную привычку, веря, что у них уже пожизненная зависимость, и для оправдания придумывают самые разные вещи, - считает врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: на лечении состоят 503 человека
Коронавирус в Италии, последние новости на 12 апреля 2020: уже больше 150 тысяч случаев заражения
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года составило 499 человека
В День космонавтики россиян поздравили с борта МКС
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года составило 1082 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 12 апреля 2020: в столице ввели цифровые пропуска
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года возросло до 72 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 апреля 2020 выросло до 8852 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 апреля 2020: 152 новых случая и введение цифровых пропусков
Православные верующие встречают Вербное воскресенье
Коронавирус в Турции, последние новости на 12 апреля 2020: число заболевших превысило 50 тысяч
Онколог объяснил связь курения и коронавируса
Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом