2020-05-28T13:51:03+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как будут работать кинотеатры

Усиленная дезинфекция и маски - стало известно, как будут работать кинотеатры в России,
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зрителей рассадят подальше друг от другаЗрителей рассадят подальше друг от другаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать кинотеатры в России после пандемии коронавируса.

Риск заражения все еще сохраняется, несмотря на снижение числа заболевших. Вакцины от коронавируса все еще нет. Поэтому единственный способ сдержать эпидемию и при этом не допустить масштабного экономического кризиса - открыть объекты, но с новым форматом работы.

В Роспотренадзоре составили рекомендации по работе кинотеатров. Посетители и сотрудники должны находиться в масках. Работники таких учреждений должны получить запас масок, перчаток, средств дезинфекции. Перерыв между сеансами должен быть не меньше получаса - за это время проветрить помещение и провести дезинфекцию.

- Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учётом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции),- сообщили в Роспотребнадзоре.

Места рядом продадут только членам одной семьи или одной компании.

Уже продумали, как будут работать музеи после пандемии - маски и перчатки здесь также останутся главным "аксессуаром" как для работников, так и для посетителей. В музеях будут соблюдать социальную дистанцию и откажутся от групповых экскурсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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