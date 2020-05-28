Роспотребнадзор рассказал, как будут работать кинотеатры
В Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать кинотеатры в России после пандемии коронавируса.
Риск заражения все еще сохраняется, несмотря на снижение числа заболевших. Вакцины от коронавируса все еще нет. Поэтому единственный способ сдержать эпидемию и при этом не допустить масштабного экономического кризиса - открыть объекты, но с новым форматом работы.
В Роспотренадзоре составили рекомендации по работе кинотеатров. Посетители и сотрудники должны находиться в масках. Работники таких учреждений должны получить запас масок, перчаток, средств дезинфекции. Перерыв между сеансами должен быть не меньше получаса - за это время проветрить помещение и провести дезинфекцию.
- Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учётом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции),- сообщили в Роспотребнадзоре.
Места рядом продадут только членам одной семьи или одной компании.
Уже продумали, как будут работать музеи после пандемии - маски и перчатки здесь также останутся главным "аксессуаром" как для работников, так и для посетителей. В музеях будут соблюдать социальную дистанцию и откажутся от групповых экскурсий.
ИСТОЧНИК KP.RU