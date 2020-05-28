Генпрокуратора сможет блокировать сайты за оправдание экстремизма

28 Май 2020 2020-05-28T13:56:39+03:00

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Генпрокуратура сможет во внесудебном порядке блокировать интернет-СМИ за оправдание экстремизма.

Соответствующий законопроект разработали члены Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России

Согласно действующим правилам, принимать решение о блокировке сайтов без суда может только Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры. Речь идет о ресурсах, которые в той или иной форме призывают к осуществлению экстремистской и террористической деятельности.

Инициаторы законопроекта. среди которых глава думской комиссии Василий Пискарев ("Единая Россия") предлагают установить, что Генпрокуратура сможет без суда блокировать и те сайты, которые каким-либо образом оправдывают или обосновывают экстремистскую деятельность. Такое право получат генпрокурор и его заместители.

В качестве примера Василий Пискарев привел недавний случай, когда ряд СМИ пытались оправдать размещение фото нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU