На сайты "Бессмертный полк-онлайн" неизвестные загрузили фото Гитлера и Гиммлера

В России возбуждены уголовные дела по факту реабилитации нацизма в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн". Сразу на двух сайтах движения 10 мая появились фотографии нацистских преступников. Их случайно заметили пользователи интернета во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией.

- По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М., - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие также выяснило, что ранее неустановленные лица также разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны "Гитле Адоль Алоисо".

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала".

Статья предусматривает наказание в виде "штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года".

- Следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции, - отметила Петренко.

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