Академик РАН рассказал об опасности масок и перчаток

28 Май 2020 2020-05-28T17:02:22+03:00

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Академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем может опасно длительное ношение масок и перчаток. По словам вирусолога, коронавирус не сохраняется на поверхности в течение долгого времени. Поэтому ношение масок и перчаток не только совершенно бесполезно, но и вредно.

- Мы собираем на них все, что можно, - и грибки, и бактерии, и аллергены, и тащим это все домой, и точно так же - тащим к лицу. И, естественно, любые перчатки портят кожу, а это наш защитный механизм, часть врожденного иммунного ответа, - приводит слова Зверева Интерфакс.

Однако вирусолог поясняет, что это касается только ношения масок на улице, где, по его словам, вирус "не летает". Чтобы защититься от коронавируса на улице, достаточно просто соблюдать социальную дистанцию. А в местах массового скопления людей средства защиты все также необходимы. Правда, через два часа они превращаются в средство распространения инфекции. Летающие в воздухе бактерии и грибы оседают на маске и могут впоследствии заразить человека. Поэтому маски нужно менять как можно чаще, но далеко не все следуют и могут следовать этому правилу.

Зверев прогнозирует, что масочный режим в Москве может привести к вспышке множества заболеваний: эмфиземы легких, бронхиальной астмы, грибковых, аллергических и бактериальных осложнений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772329" frameborder="0"></iframe> Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU