Собянин: пропускной и масочный режим в Москве необходимо продлить

22 Май 2020 2020-05-22T15:45:08+03:00

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В ходе совещания по коронавирусу с президентом России мэр столицы государства Сергей Собянин заявил, что пропускной и масочный режим в Москве необходимо продлить.

- Необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, сохранить масочный и пропускной режимы, а также требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте. Это достаточно жесткие требования, но они могут стать гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса, - рассказал глава города.

Мэр Москвы также сообщил, что обсудит с медиками вопросы наращивания объемов оказания плановой медицинской помощи жителям города.

- Мы обсудим, как уже уже со следующей недели начать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы все еще находимся в сложной эпидемиологической ситуации, - заявил градоначальник.

В рамках совещания глава Москвы Сергей Собянин также рассказал, что ситуация с коронавирусом на территории города постепенно стабилизируется: количество новых зараженных значительно снизилось за последнее время. Мэр города заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия уже вышла на плато по распространению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU