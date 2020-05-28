2020-05-28T17:49:19+03:00
В мире

Трамп назвал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса "печальной вехой"

До этого президент США заявил, что растущие цифры по зараженным - "хороший знак"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса "печальной вехой". Соболезнования семьям жертв эпидемии он оставил в твиттер:

- Мы только что преодолели очень печальную веху, смертность от коронавируса достигла 100 тысяч человек. Семьям и друзьям тех, кто умер, я хочу выразить свое искреннее сочувствие и любовь,- написал Дональд Трамп.

В комментариях его упрекнули, что если бы он раньше ввел ограничения, то такого количества жертв, возможно, бы не было.

Ранее его раскритиковали за фразу "хороший знак" - так он прокомментировал рост числа зараженных. Он объяснил - это значит, растет число проведенных тестов. Но американская журналистка не сдержала эмоций и в прямом эфире назвала его "больным человеком".

Трамп отличался и другими неоднозначными высказываниями: он допустил "дезинфекцию легких", утверждал, что шарфы лучше защищают от коронавируса чем маски, потому что толще, и отказывался носить маски, чтобы "не доставить удовольствия журналистам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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