Группа Би-2 избавит от депрессии

28 Май 2020 2020-05-28T19:58:34+03:00

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«Би-2» вышибают клин клином. Когда они пели, что полковнику никто не пишет, каждый полковник получил по долгожданной весточке. Когда Лева и Шура боялись потерять в серебре ее одну, заветную, все мы под этот трек находили именно ее, любимую и единственную. Ну, и естественно, парни доказали, что «мой рок-н-ролл — это цель и тем более средство».

Теперь время диктует коллективу новый вызов. Коронавирус всех вгоняет в депрессию. И вот тут-то и появляются «Би-2». С жизнерадостным хитом... «Депрессия». Но не волнуйтесь, после прослушивания этой песни настоящую депрессию, как рукой, снимет! Не зря в новинке поется: «Выйдем из дома из безнадёжной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело».

Премьера «Депрессии» от «Би-2» состоится на радио «Комсомольская правда». Презентуем трек в 8:55 (Мск). А после этого песня встанет в горячую ротацию станции. Ведь на радио «КП» звучит только настоящая музыка!

ИСТОЧНИК KP.RU