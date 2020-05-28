2020-05-28T19:58:34+03:00
Общество

Группа Би-2 избавит от депрессии

Музыканты представят новую песню на Радио "Комсомольская правда"
Поделиться:
Премьера «Депрессии» от «Би-2» состоится на радио «Комсомольская правда»Премьера «Депрессии» от «Би-2» состоится на радио «Комсомольская правда»
Изменить размер текста:

«Би-2» вышибают клин клином. Когда они пели, что полковнику никто не пишет, каждый полковник получил по долгожданной весточке. Когда Лева и Шура боялись потерять в серебре ее одну, заветную, все мы под этот трек находили именно ее, любимую и единственную. Ну, и естественно, парни доказали, что «мой рок-н-ролл — это цель и тем более средство».

Теперь время диктует коллективу новый вызов. Коронавирус всех вгоняет в депрессию. И вот тут-то и появляются «Би-2». С жизнерадостным хитом... «Депрессия». Но не волнуйтесь, после прослушивания этой песни настоящую депрессию, как рукой, снимет! Не зря в новинке поется: «Выйдем из дома из безнадёжной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело».

Премьера «Депрессии» от «Би-2» состоится на радио «Комсомольская правда». Презентуем трек в 8:55 (Мск). А после этого песня встанет в горячую ротацию станции. Ведь на радио «КП» звучит только настоящая музыка!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поставщик рассказал, почему некоторые регионы отказались от закупок российских аппаратов ИВЛ
Какие магазины откроются с 1 июня 2020 года в Москве: торговые центры будут работать частично
Детский омбудсмен Кузнецова родила седьмого ребенка
Группа Би-2 избавит от депрессии
В ООН предсказали сроки восстановления международного туризма в 2020 году
В Латвии противники строительства здания спецслужб выстроились в "живую цепь"
Парки откроют, кафе - нет: Воробьев рассказал, как Подмосковье будет выходить из режима самоизоляции
Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на май 2021 года
Стало известно, когда во Франции вновь откроются плажи и кафе
Топ-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходы
Названы регионы, где цены на жилье рухнули во время самоизоляции
Евросоюз продлил санкции против Сирии на год
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет
"Нам еще ждать и ждать": Эксперт рассказал, когда появится первая 6G-сеть
Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"