2020-05-28T22:11:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 мая 2020 года составило 36 730 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Показатели заболеваемости стабилизируются и медленно идут внизПоказатели заболеваемости стабилизируются и медленно идут внизФото: Иван МАКЕЕВ
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Количество заболевших с каждым днем становится меньше - за последние сутки в Московской области выявили 774 человека (еще вчера было 794) с COVID 2019. Всего, по данным на утро 29 мая, в Подмосковье зафиксировано 36 730 заболевших.

- Показатели заболеваемости стабилизируются и медленно идут вниз, - говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Королев 1791 (+35), Красногорск 1890 (+44), Подольск 2080 (+67), Пушкино 1021 (+30), Сергиев Посад 1062 (+31).

В медицинских учреждениях Московской области лечение проходят также приезжие - 3 380 человека, из них более 1500 человек приехали из Москвы.

- В Московской области врачи уже вылечили 6 843 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Сейчас в Подмосковье, по данным Андрея Воробьева, находится около 11 млн человек, а в выходные количество увеличивается до 12 млн. Показатели стабилизируются, поэтому с 29 мая открываются парки. Ограничений по времени на прогулки не будет. Можно бегать, ездить на велосипеде, но в масках.

- Детские и спортивные площадки пока не открываем, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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