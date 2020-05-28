Горящие аппараты ИВЛ: брак по расчету или роковая случайность?

Из-за двух пожаров подряд, которые произошли в московской и питерской больницах, Росздравнадзор приостановил с 12 мая использование отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» - предположительно они могли стать причиной возгораний и гибели шестерых больных. На всякий случай отказались от эксплуатации российских ИВЛ и в США, куда они ранее были поставлены. Все это стало серьезным репутационным ударом для производителя этого ИВЛ — Уральского приборостроительного завода (входит в «Концерн радиоэлектронные технологии» Ростеха). Что же произошло? Спецкор «Комсомолки» с головой погрузился в загадочный мир медоборудования.

ПРОИЗВОДСТВО УВЕЛИЧИЛИ В 10 РАЗ!

Острый дефицит аппаратов ИВЛ, в которых нуждаются заболевшие коронавирусом в тяжелой форме, Россия испытала в разгар пандемии — никто же наперед не знал о масштабах предстоящего бедствия. Проблема еще и в том, что другие страны оказались в аналогичной ситуации и просто так купить аппараты ИВЛ, как это можно было в докоронавирусный период, стало практически невозможно. Вот тогда нашей промышленности и была поставлена задача — резко и в кратчайшие сроки увеличить выпуск ИВЛ. Тем более, что в нашей стране действует программа импортозамещения, по которой предпочтение при закупках должно отдаваться российской технике. И правительство срочно выделяет Минпромторгу 7,5 миллиардов рублей, чтобы закрыть нехватку аппаратов в больницах. Сумма внушительная — для сравнения ее бы хватило, чтобы создать батальон из новейших российских танков «Армата».

Основным поставщиком аппаратов ИВЛ становится «Концерн радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ), в который и входит Уральский приборостроительный завод (УПЗ).

Проходная Уральского Приборостроительного завода, где производят высокотехнологическое авиационное и медицинское оборудование, в том числе и аппараты вентиляции легких.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, насколько могучим будет мобилизация мощностей, УПЗ сообщил на своем сайте 10 апреля: «Предприятие должно поставить государству 5700 единиц оборудования. До распоряжения правительства РФ УПЗ производил 10 аппаратов ИВЛ в сутки в плановом режиме. С учетом возложенных задач к концу апреля 2020 года объемы производства увеличатся до 100 единиц оборудования в сутки». В 10 раз! Несколько уральских ИВЛ даже отправили в США — можем, когда хотим!.. Но 9 мая вдруг вспыхивает пожар в московской больнице имени Спасокукоцкого, а через три дня трагедия повторяется в питерской больнице Святого Георгия.

Причины обоих пожаров сейчас устанавливают следователи и инженеры УПЗ. Эксперты же те временем выстраивают свои версии произошедшего.

ВЕРСИИ: ЗАГОРЕЛСЯ АППАРАТ, ПЛОХАЯ ПРОВОДКА, ЗАВОДСКОЙ БРАК?

В первые часы после трагедии персонал уверял — аппарат вспыхнул на их глазах. Что, впрочем, медтехники подвергают сомнению.

- Не очень-то верю, что загорелся именно аппарат, - прокомментировал один из них «Комсомолке». - Дело в том, что этот ИВЛ предназначен, в том числе, для подачи кислорода со 100-процентным содержанием, при этом любые горючие материалы горят, как порох. Разработчики знают об этом и изготавливают ИВЛ из негорючих материалов, это жесткое требование. Максимум, что может произойти — они расплавятся, но не загорятся. Возможно, произошло нарушение эксплуатационных режимов персоналом. Когда обучаю докторов, обращаю внимание, что это турбинные аппараты, они засасывают воздух. Если в атмосфере большое количество взвешенных частиц, забивается входной фильтр турбины, аппарат заранее начинает «кричать», что возможен перегрев, и есть достаточное время поменять фильтры.

Санкт-Петербург, 12 мая 2020 г. Медицинский работник в здании Больницы Святого Георгия, где в результате пожара погибли пять пациентов с коронавирусом в отделении реанимации. Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Версию о проводке, не выдержавшей работу аппаратов, спецы также отвергают: потребляемая мощность «Авенты-М» всего 75 Вт, а руководство больницы Святого Георгия уверяет, что два года назад в медучреждении сделали капремонт, в ходе которого поменяли и проводку.

Многие эксперты допускают, что возможной причиной трагедии стало резкое увеличение производства на заводе, когда впопыхах пришлось разворачивать новые мощности и экстренно завозить рабочие руки с других предприятий концерна, мол, тогда что-то могло поломаться в технологической цепочке. Тем более что спецы обращают внимание на любопытный, но пока никем не объясненный факт: Росздравнадзор приостановил работу аппаратов «Авента-М», выпущенных с 1 апреля этого года. Что же произошло на заводе, начиная именно с этой даты — поинтересовались мы у пресс-службы завода, но ответа так и не получили (впрочем, как и на другие вопросы тоже). Интересно: а раньше у медиков к этому аппарату претензии возникали? Ведь «Авента-М» выпускается с 2012 года и до пандемии успела поработать во многих российских медучреждениях.

«БЫЛ БЫ ВЫБОР — ВЫБРАЛ БЫ ИНОСТРАННЫЕ ИВЛ»

Медицинские специалисты, с которыми мы пообщались, говорили, что особых нареканий к «Авенте-М» до пандемии не возникало. Правда, и особых восторгов от работы с российским оборудованием тоже никто не испытывал. Характерное мнение: «Сравнивать этот аппарат с иностранными, все равно, что сравнивать «жигули» с «мерседесом» - «жигули» тоже ведь едут. Если бы нужно было бы вентилировать близких и у меня был бы выбор, я бы однозначно выбрал иностранные ИВЛ», - говорит опытный реаниматолог Александр Скопец.

Аппарат искусственной вентиляции легких в больнице.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, многими ставится под сомнение даже утверждение, что «Авенту-М» вообще стоит называть российским оборудованием. Ведь в любом современном более-менее сложном электронном приборе, пусть даже и сделанным в наше стране, — куча всевозможных микросхем, в основном, китайского производства. Неужели здесь дела обстоят как-то по-другому? Увы, нет.

КИТАЙСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ?

Вот, например, одна из последних размещенных закупок УПЗ — более 110 тысяч каких-то микросхем на 1,75 миллиона рублей. В графе «страна происхождения» - Китай. И таких закупок немало.

- От импортных комплектующих мы пока никуда не уйдем, - констатирует директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. - Мир очень сильно завязан на цепочке добавленной стоимости, что лекарства, что медтехника, что машиностроение. Любая компьютерная техника, микроэлементная база — Индия и Китай. Даже в Америке не собирается полностью американское оборудование.

«Если китайцы коронавирусные тесты делали с браком, то где гарантия, что неисправные китайские комплектующие не поступили на завод? - гадают в это время специалисты. - Тем более это происходило в спешке, когда завод всеми силами старался выполнить задание. И не в этом ли причина пожаров?» В самом деле - из чего же собран скандальный уральский ИВЛ, насколько он китайский? Этот вопрос, заданный нами пресс-службе УПЗ, также был проигнорирован. Но моим коллегам из «КП-Екатеринбург» удалось пообщаться с одним из сотрудников завода.

- 60 процентов всей электроники и сопутствующих товаров мира сделаны в Китае и Тайване, так где нам, по-вашему, еще их заказывать? - рассказал он на условиях анонимности. - Поставщики достаточно надежные и продукция вполне соответствует. Брак комплектующих, конечно, не исключен, но когда аппарат сходит с конвейера, его на несколько дней подключают к сети и следят за работой, проверяют на «холостом ходу», без тестов не обходится ни один аппарат. Причину надо искать в другом.

Больше никто из сотрудников завода с прессой говорить не отважился: «Нас же за разглашение коммерческих тайн могут привлечь», - осторожно пояснил один из рабочих.

«ГОСПОДДЕРЖКА ЗА СЧЕТ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН...»

В связи с пожарами многие вспомнили об открытом письме 12 благотворительных фондов, написанного два года назад. Тогда в правительстве еще только обсуждали ограничение закупок государственными клиниками иностранных аппаратов ИВЛ (в июне 2019 их все-таки внесли в ограничительный список) и фонды просили этого не делать по нескольким причинам: наши аппараты не соответствуют современным требованиям, не подходят для длительной вентиляции, громоздки и не могут использоваться на дому, в России и странах ЕАЭС не производят полных аналогов зарубежных ИВЛ. «Медорганизации не закупают отечественное оборудование не потому, что они игнорируют российского производителя, а потому что российские образцы не выдерживают конкуренции с западными по качеству, надежности, функциональности и удобству… Господдержка внутреннего производителя планируется за счет здоровья и качества жизни граждан нашей страны...», - строчки из того письма звучат сегодня как зловещее пророчество...

Линия сборки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО "Уральский приборостроительный завод". Фото: Донат Сорокин / ТАСС

- Когда два года назад мы готовили письмо против импортозамещения медизделий, в первую очередь думали о пациентах с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), которым рано или поздно требуется респираторная поддержка - прокомментировала «КП» гендиректор фонда помощи людям с БАС «Живи сейчас» Наталья Луговая. - Чаще всего речь идет о портативных аппаратах ИВЛ и НИВЛ, которые могут применяться на дому, при этом не ограничивают человека в перемещении. С портативным ИВЛ можно даже принимать ванну. Насколько нам известно, российские производители еще не могут предложить готовую и прошедшую испытания модель портативного ИВЛ. Что же касается тех отечественных аппаратов, которые используются сейчас в реанимации, мы не готовы дать экспертное заключение об их качестве. В любом случае считаем, что для того, чтобы российский производитель начал выпускать продукт, сопоставимый по качеству с импортным, нужна здоровая конкуренция, а не запреты.

То есть, опасения благотворителей связаны, в основном, с портативными аппаратами ИВЛ, к которым «Авента-М» явно не относится, к самому же уральскому прибору существенных претензий, получается, тоже нет.

Тем не менее медики все же отказываются работать с ним — в прошлом году, например, когда еще никто всерьез не думал о пандемии, несколько региональных минздравов в последний момент не стали закупать ИВЛ именно этой марки. Что же такого знали о них тамошние эскулапы? Впрочем, делать однозначных выводов здесь явно не стоит…

ПОЧЕМУ РЕГИОНЫ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ОТ «АВЕНТЫ-М»?

И вот что подозрительно. Еще в прошлом году, когда никто всерьез не думал о пандемии, несколько региональных минздравов в последний момент не стали закупать ИВЛ именно этой марки. Что же такого знали о них тамошние эскулапы?

Минздрав Новосибирской области, к примеру, в июне проводит аукцион на 13 аппаратов почти на 26 миллионов рублей. Выигрывает некое ООО «Марксон», которое обещает поставить под заявленные характеристики «Авенты-М». В августе подписывается контракт, а уже в декабре минздрав области вдруг расторгает его.

- Сам не догадываешься, что произошло? Мы в этих закупках были лишние, все изначально было заточено на другого поставщика, - неожиданно легко согласился поговорить представитель того самого поставщика ООО «Марксон», Евгений Жуков, с которым минздравы разрывали контракты на поставку «Авенты-М».

- Может и впрямь — когда врачи узнали, на чем придется работать, за головы взялись? Хотели «Мерседес», а получили «Жигули».

- А посмотри на сайте закупок, что произошло дальше в Новосибирской области: вместо наших 13 аппаратов стоимостью 2,2 миллиона каждый (при базовой цене в 1,8 миллиона), они закупают 90 аппаратов ИВЛ уже китайского производства за 2,6 миллиона при базовой цене 850 тысяч. Неплохой навар!

Но ведь и посредник в виде «Марксона» неплохо зарабатывал. Зачем вообще такие фирмы нужны?

ПОЧЕМУ ЗАВОД НЕ ПРОДАЕТ НАПРЯМУЮ?

Отпускную цену без накруток на «Аванту-М» можно увидеть на том же сайте закупок: пандемию признали обстоятельством непреодолимой силы и медучреждениям для ускорения процесса теперь можно миновать процедуру торгов, заключая контракты непосредственно с производителем. Та же питерская больница Святого Георгия 24 апреля заключила контракт с АО «УПЗ» на поставку 237 аппаратов «Авента-М» по цене 1,862 миллиона за штуку. «Марксон» же поставлял эти же аппараты по 2,2 миллиона. Разница в почти 340 тысяч! Это же сколько государство сэкономить-то могло, если бы напрямую аппаратами торговало!

- Тут не все так просто, - снова говорит Евгений Жуков. - В конечную сумму, помимо стоимости самого прибора, входят расходы на транспорт, юридическое обслуживание, установку, обучение персонала… Но это не главное. Ездить, устанавливать, логистику всю разрабатывать до конечного потребителя завод не будет — это какой же штат надо иметь? Потом - продажа любого сложного оборудования — это большие риски. У завода есть лицензирование и рисковать им из-за каких-то небольших поставок конечным потребителям завод тоже не будет. Посмотри на наше законодательство: расторжение контракта поставщиком грозит ему попаданием на 2 года в Реестр недобросовестных поставщиков, ликвидация продаж на эти же 2 года и штраф в 10 процентов от суммы закупки. А теперь посмотри, чем грозит расторжение контракта заказчику — в крайнем случае, административный штраф в 2 тысячи. Если докажешь, что заказчик необоснованно отказался — штраф в 1 процент. Ну и какой нормальный производитель пойдет на это?.. Надеюсь, что следователи все же установят истинную причину произошедшего в больницах. А аппараты и впрямь хорошие — я их много лет поставляю, только в прошлом году продал около 150 штук — ни одного нарекания...

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