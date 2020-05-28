2020-05-28T22:05:51+03:00
Общество

Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции

В первые три недели мая продажи самокатов на AliExpress выросли на 350%
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляцииРоссияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляцииФото: Кирилл КАРИМОВ
Изменить размер текста:

В ожидании выхода из режима самоизоляции россияне активно заинтересовались электросамокатами. Об этом говорит статистика продаж.

Согласно приведенным данным, первые три недели мая продажи электросамокатов на AliExpress выросли на 350% по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее.

Популярностью среди пользователей интернет-магазина пользовались модели мощностью 350 Вт со скоростью до 25 км/ч, а также модели со скоростью до 30 км/ч. В тройку лидеров входят KUGOO S3, Ninebot Max G30 и Xiaomi MiJia M365

Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции

Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции

Специалисты компании поясняют, что электросамокат является одним из самых комфортных способов передвижения по городу, поскольку он компактный, может развивать скорость до 30 км/ч и быстро заряжается. Эксперты предполагают, что помимо удобства спрос на самокаты обусловлен тем, что китайские селлеры смогли предложить недорогие альтернативы.

Напомним, с 1 по 14 июня в порядке эксперимента в Москве вводится «Прогулочный режим» на две недели. Однако действуют определенные ограничения. Так во время прогулок запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, с собой можно взять велосипеды и самокаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении
США изобрели новый способ авиабомбежек
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч
Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции
Немного «волшебства»: в Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами из сказок
Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании
Спустя пять лет Порошенко вновь стал долларовым миллиардером
В Швейцарии разрешат работу проституток, но в безопасных позах и перчатках
Поставщик рассказал, почему некоторые регионы отказались от закупок российских аппаратов ИВЛ
Какие магазины откроются с 1 июня 2020 года в Москве: торговые центры будут работать частично
Детский омбудсмен Кузнецова родила седьмого ребенка
Группа Би-2 избавит от депрессии
В ООН предсказали сроки восстановления международного туризма в 2020 году
В Латвии противники строительства здания спецслужб выстроились в "живую цепь"
Парки откроют, кафе - нет: Воробьев рассказал, как Подмосковье будет выходить из режима самоизоляции
Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на май 2021 года
Стало известно, когда во Франции вновь откроются плажи и кафе
Топ-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходы
Названы регионы, где цены на жилье рухнули во время самоизоляции
Евросоюз продлил санкции против Сирии на год
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет
"Нам еще ждать и ждать": Эксперт рассказал, когда появится первая 6G-сеть
Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"