28 Май 2020 2020-05-28T22:05:51+03:00

В первые три недели мая продажи самокатов на AliExpress выросли на 350%

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В ожидании выхода из режима самоизоляции россияне активно заинтересовались электросамокатами. Об этом говорит статистика продаж.

Согласно приведенным данным, первые три недели мая продажи электросамокатов на AliExpress выросли на 350% по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее.

Популярностью среди пользователей интернет-магазина пользовались модели мощностью 350 Вт со скоростью до 25 км/ч, а также модели со скоростью до 30 км/ч. В тройку лидеров входят KUGOO S3, Ninebot Max G30 и Xiaomi MiJia M365

Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции

Специалисты компании поясняют, что электросамокат является одним из самых комфортных способов передвижения по городу, поскольку он компактный, может развивать скорость до 30 км/ч и быстро заряжается. Эксперты предполагают, что помимо удобства спрос на самокаты обусловлен тем, что китайские селлеры смогли предложить недорогие альтернативы.

Напомним, с 1 по 14 июня в порядке эксперимента в Москве вводится «Прогулочный режим» на две недели. Однако действуют определенные ограничения. Так во время прогулок запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, с собой можно взять велосипеды и самокаты.

ИСТОЧНИК KP.RU