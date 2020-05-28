Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции
В ожидании выхода из режима самоизоляции россияне активно заинтересовались электросамокатами. Об этом говорит статистика продаж.
Согласно приведенным данным, первые три недели мая продажи электросамокатов на AliExpress выросли на 350% по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее.
Популярностью среди пользователей интернет-магазина пользовались модели мощностью 350 Вт со скоростью до 25 км/ч, а также модели со скоростью до 30 км/ч. В тройку лидеров входят KUGOO S3, Ninebot Max G30 и Xiaomi MiJia M365
Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции
Специалисты компании поясняют, что электросамокат является одним из самых комфортных способов передвижения по городу, поскольку он компактный, может развивать скорость до 30 км/ч и быстро заряжается. Эксперты предполагают, что помимо удобства спрос на самокаты обусловлен тем, что китайские селлеры смогли предложить недорогие альтернативы.
Напомним, с 1 по 14 июня в порядке эксперимента в Москве вводится «Прогулочный режим» на две недели. Однако действуют определенные ограничения. Так во время прогулок запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, с собой можно взять велосипеды и самокаты.
ИСТОЧНИК KP.RU