2020-05-28T22:56:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

Общее число скончавшихся в столице достигло 2 330
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусомВ Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусомФото: REUTERS
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В Москве за сутки умерли еще 76 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число жертв болезни в столице возросло до 2 330 человек. Такие данные в четверг, 29 мая, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении штаба.

Всего в столице выявлено 173 497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в мае статистика по смертности в результате заболевания коронавирусом будет больше, поскольку есть определенный набор тяжелобольных. Он призвал подробно разобраться в каждой смерти. По его словам, для спасения людей необходимо четко определить причины летального исхода, связи COVID-19 с хроническими заболеваниями, а также с болезнями системы кровообращения.

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях от коронавируса и не намерены их скрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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