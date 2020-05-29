Как изменилось здоровье Трампа после приема гидроксихлорохина, рассказали в Белом доме

29 Май 2020 2020-05-29T00:43:17+03:00

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В Белом доме рассказали о состоянии президента США Дональда Трампа после курса приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина.

По словам пресс-секретаря Кейли Макинэни,на данный момент глава государства чувствует себя отлично. Об этом она заявила во время пресс-конференции.

Трамп мог бы вновь вернуться к приему препарата, если посчитал бы, что контактировал с людьми, зараженными коронавирусом, уверена Макинэни.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Соединенных Штатов рассказал о начале приема противомалярийного препарата. Причиной этому поступку послужили два зафиксированные врачами случая инфицирования covid-19 среди сотрудников Белого дома. Трамп ежедневно пил по одной таблетке в день, а спустя несколько недель сообщил, что планирует прекратить использование гидроксихлорохина в качестве лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU