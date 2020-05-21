2020-05-21T01:07:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп намерен прекратить прием гидроксихлорохина

Противомалярийное средство лидер США принимал для минизирования рисков заразиться коронавирусом
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен прекратить прием противомалярийного средства "Гидроксихлорохина". Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

Отмечается, что ранее американский лидер признался, что регулярно принимает этот препарат для профилактики коронавируса.

Специалисты государства считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с covid-19 на данный момент не доказана, а сам препарат не исключено, что может причинить вред организму.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Соединенных Штатах, согласно последним данным, число инфицированных коронавирусной инфекцией уже превысило 1 миллион 500 тысяч человек, скончались от болезни 94 тысячи пациентов. На данный момент США находится на первом месте в мире по распространению covid-19.

Власти штатов постепенно начинают отменять ограничительные меры - открываются салоны красоты, фитнес-клубы, бары и рестораны. Но пока в стране каждый день выявляют тысячи новых случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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