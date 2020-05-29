Каким будет рост безработицы в России, спрогнозировали эксперты

29 Май 2020 2020-05-29T04:29:33+03:00

Специалисты назвали, во сколько раз вырастет число людей без работы

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Эксперты BCG спрогнозировали временный рост безработицы в России. Согласно их подсчетам, если ситуация будет развиваться по наиболее вероятному сценарию, то уровень безработицы в России вырастет с докризисных 4,6% до 8-10%.

Отмечается, что же к концу 2020 года будет наблюдаться обратный процесс и количество работающих возрастет. Об этом говорится в обзоре The Boston Consulting Group (BCG), пишет "Интерфакс".

При самом пессимистичном раскладе "Критический спад" предполагает рост числа безработных на 7,8 миллионов россиян в абсолютном выражении, или до 12-15%. К слову, уровень безработицы в стране в "карантинном" апреле, по данным Росстата, уже подскочил. Специалисты зафиксировали прирост до 5,8% с 4,7% в марте.

Аналитики BCG кроме всего этого предупреждают о всевозможных последствия covid-кризиса в различных отраслях: более 80% всех временных увольнений в мире, скорее всего, произойдут в сфере непродовольственного ритейла, обрабатывающей промышленности, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в туризме и строительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU