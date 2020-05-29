"Будет как грипп": ученые предрекли коронавирусу сезонное будущее

29 Май 2020 2020-05-29T04:48:15+03:00

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что коронавирус может имеет шансы стать в будущем стать сезонным заболеванием в будущем.

- Скорее всего, covid-19 будет сезонным, как например, грипп, - сказал специалист.

По его мнению, волны заболеваемости ожидаются в конце осени 2020 года и начале будущей весны. Эти периоды определены не без причины. Тимаков отметил, что именно в это время года наиболее комфортная температура для вируса - 5-10 градусов выше нуля.

Эксперт напомнил о необходимости создания иммунной прослойки населения. Для этого необходимо делать больше тестов на covid-19, благодаря чему и удастся выявить наличие антител у россиян, сообщают РИА Новости.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, убьет ли лето коронавирус. Иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что многие люди связывают обычный грипп, ОРВИ, а теперь еще и коронавиурс, с сезоном года. Население надеется, что если пока не вакциной, то хотя бы солнцем и жарой можно будет победить инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU