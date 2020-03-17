Вне зависимости от сезона: врач рассказал, убьет ли лето коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T16:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Иммунолог-аллерголог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, стоит ли надеяться, что с наступлением лета в России и ряде других стран благополучно будет уничтожен коронавирус нового типа.

Многие люди считают, что обычный грипп может зависеть от сезона и циркулировать, например, весной, когда организм человека ослаблен после зимы.

По мнению специалиста, обычного гриппа нет, есть - эпидемический и пандемический.

- Сейчас у нас эпидемия гриппа в России - эпидемический грипп, то есть ежегодный грипп. Что касается коронавирусной инфекции, то пока убедительных данных нет о том, что ультрафиолет обладает губительным действием по отношению к этой инфекции. Пока известно, что высушивание отрицательно влияет на вирус. В частности, как и температура выше 55 градусов, - сказал в эфире на "Радио Комсомольская правда" Викулов.

Ученым и врачам еще только предстоит выяснить, насколько ультрафиолетовое излучение и солнечные лучи будет убивать новый коронавирус, считает врач. Причем сделать это нужно будет практическим путем, то есть научными исследованиями, а не гипотезами или теориями.

- Я понимаю, что у нас срываются многие мероприятия, к сожалению. Но в нашей стране, в России, беспрецедентные меры приняты правительством, не только по сдерживанию эпидемии, но и поддержке населения, информированию. Выбросы продолжаются. Присылают информацию о том, что у нас ничего не делается, что у нас не выздоравливают. Когда у нас, наоборот, уже есть выздоровевшие успешно. А самое главное - ни одного погибшего, слава Богу, от коронавирусной инфекции, - поделился мнением Георгий Викулов.

Также он отметил, что covid-19 это первая беспрецедентная в истории наблюдений ситуация с коронавирусной инфекцией. Что касается усилении заболеваемости в осенний период, то это пока можно спрогнозировать исходя из опыта наблюдений за коронавирусной инфекцией до этого момента.

- Сейчас рано говорить об этом, потому как возможны разные сценарии. Как полная локализация через некоторое время инфекции, так и тлеющая инфекция, как это было на примере MERS-синдрома, - заключил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Напомним, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, следует беречь свое здоровье, соблюдать правила гигиены, а также вовремя обращаться к специалистам в случае плохого самочувствия и повышения температуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU