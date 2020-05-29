2020-05-29T15:34:56+03:00
Общество

Открытие торговых центров в Москве в 2020 году: власти назвали официальную дату

Закрытыми останутся фудкорты, спортзалы и детские зоны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Открытие торговых центров в Москве в 2020 году: власти назвали официальную датуОткрытие торговых центров в Москве в 2020 году: власти назвали официальную датуФото: Михаил ПАТЛИС
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Торговые центры в Москве откроются с 1 июня. Об этом сообщили московские власти. При этом закрытыми останутся фудкорты, спортзалы и детские зоны.

«Возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры», - цитирует Немерюка издание ТАСС.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. При этом должен быть усилен режим дезинфекции, а также обеспечены условия для социального дистанцирования. Кроме того, покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

Также глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что в торговые центры Москвы будут пускать только ограниченное число посетителей, которые должны помнить о необходимости соблюдения социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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