2020-05-27T21:22:31+03:00
Общество

В ТЦ Москвы будут пускать только ограниченное число посетителей

В департаменте торговли столицы отметили необходимость соблюдения социальной дистанции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ТЦ Москвы будут пускать только ограниченное число посетителейВ ТЦ Москвы будут пускать только ограниченное число посетителейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В торговые центры Москвы будут пускать только ограниченное число посетителей, которые должны помнить о необходимости соблюдения социальной дистанции. Об этом рассказал глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сейчас Роспотребнадзор готовит замечания. Да, конечно, если там не будет соблюдаться социальная дистанция, то руководство торгового центра обязано предпринять меры», - передает агентство РИА Новости ответ Немерюка на вопрос о необходимости ограничения по числу посетителей в торговых центрах Москвы.

Как писал сайт kp.ru, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 14 июня. В документе также говорится о многих изменениях, которые вступят в силу с 1 июня. Так откроются парки, велопрокат, все магазины и автосалоны, будут разрешены прогулки по графику. Между тем, будет ужесточен масочный режим. С первого дня лета, на улицах города всегда нужна будет маска, а в помещении - маска и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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