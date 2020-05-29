В Госдуме нашли аргументы против запрета на увольнения во время пандемии

29 Май 2020 2020-05-29T18:22:27+03:00

Депутат разъяснил kp.ru, чем грозит предложенный минтрудом запрет увольнять сотрудников во время коронавируса

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Минтруд подготовил новый пакет предложений о том, какие права появятся у работников и работодателей в период коронавируса. Первым делом ведомство предложило отменить любые увольнения сотрудников по инициативе администрации — только по собственному желанию или по соглашению сторон.

- Предложения минтруда о запрете увольнения могут создать риски для бизнеса, - сказал kp.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

В качестве примера депутат привел ресторан или кафе. В изменившихся условиях предприятие больше занимается доставками. Поэтому ему уже не нужны официантки, а нужны курьеры. Кто хочет — меняйте профессию. В отношении остальных Гутенев предлагает и возможность сокращения. Разумеется, с соблюдением всех законных процедур.

- Не надо лишать бизнес возможности трансформироваться в соответствии с новыми реалиями, - сказал депутат. - Бизнес ждет от государства помощи, а мы ему, наоборот, даем дополнительное обременение.

По мнению собеседника, запрет на увольнения не принесет пользы и работникам.

- Защищая интересы 5-10 сотрудников, такие изменения повышают риск остановки всего предприятия, на котором работают десятки человек. Кто им тогда будет платить? Так что эта мера работников не защитит, - подытожил Гутенев.

Предложения минтруда оформлены в виде проекта постановления правительства. Помимо запрета на увольнение в нем содержатся и другие меры. Например, сокращение срока уведомления о переводе работника на другую работу - с 2 месяцев до 2 недель, в другую смену — с 2 месяцев до недели, а также увеличение срока пребывания на работе, требующей более низкой квалификации — с одного до 3 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU