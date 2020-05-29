«Защищаем единицы — ставим под удар сотни». Запрет на увольнения может оказаться миной замедленного действия под бизнесом

Минтруд подготовил новый пакет предложений о том, какие права появятся у работников и работодателей во время пандемии. Они оформлены в виде проекта постановления правительства. Вот что предлагает ведомство.

РАБОТНИКА НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ

Если предприятие из-за карантина приостановило свою работу, то начальство не имеет права отправлять своих работников в простой или увольнять. Только по собственному желанию или «по соглашению сторон».

Такая мера распространяется не на всех. В предприятиях непрерывного цикла, аптеках, продуктовых магазинах, банках и т. д. простой во время эпидемии оплачивается по действующим нормам - не менее 2/3 тарифной ставки или должностного оклада.

А если предприятие решило сократить численность еще до пандемии? По Трудовому кодексу полагается уведомить работника за два месяца. Вот уведомили, а тут карантин наступил. Минтруд говорит, что увольнять и в этом случае нельзя. Нужно дождаться официального снятия карантина и только на следующий день уволить.

МОЖЕТ, В ОТПУСК МАХНУТЬ?

Еще одно предложение Минтруда касается отправки работников отпуск во время карантина. Если в «мирное время» человек в отпуске заболевает, то время отдыха ему продлевается ровно на столько дней, сколько он был на больничном. Продление же «эпидемического отпуска» на время болезни дней не предусмотрено. Хотя этот момент звучит в проекте Минтруда немного невнятно. Сказано так: «временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска». А если человек заболел не в связи с карантином — ногу, например, сломал, то как быть?

ПУСТЬ БЫСТРЕЕ ДУМАЮТ

По обычным правилам работника должны предупредить о переводе на неполный рабочий день или другую работу за два месяца. Минтруд предлагает на время карантина сократить срок предупреждения об изменений условия работы до двух недель.

Еще одно изменение касается сменного графика. Предприятия в период коронавируса могут его изменить - для того, чтобы работники находились подальше друг от друга, меньше контактировали. В обычное время об изменении сменного режима предупреждают за два месяца. Минтруд предлагает сократить этот срок до недели.

СРОК «ССЫЛКИ» УВЕЛИЧЕН ВТРОЕ

У работодателя есть право переводить человека без его согласия на другую работу, в том числе и требующую более низкой квалификации. В «мирной жизни» срок такой «трудовой ссылки» составляет один месяц, а заработок должен быть не ниже, чем на основном месте. Минтруд предлагает срок принудительного перевода увеличить до 3 месяцев. А вот по зарплате на этот период решения еще нет — советуются с профсоюзами.

ЧТО СКАЗАЛ ЭКСПЕРТ

- Предложения минтруда о запрете увольнения могут создать риски для бизнеса, - сказал «КП» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. - Надо сохранить предприятию возможность корректировки численности. Например, ресторан или кафе в изменившихся условиях больше занимается доставками. Ему не нужны официантки, а нужны курьеры. Кто хочет — меняйте профессию. В отношении остальных — есть разные меры, но нужно оставить и увольнение, разумеется, с предупреждением за два месяца и соблюдением других законных процедур. Не надо лишать бизнес возможности трансформироваться в соответствии с новыми реалиями. Бизнес ждет от государства помощи, а мы ему наоборот, даем дополнительное обременение. Более того, защищая интересы 5-10 сотрудников, такие изменения повышают риск остановки всего предприятия, на котором работают сотни человек. Кто им тогда будет платить? Так что эта мера работников не защитит. Перед нами стоит задача сохранить и не разрушить бизнес.

- А что касается моратория на увольнение, пока не закончится карантин?

- Тоже неправильно. Это может нанести ущерб малому и среднему бизнесу, поскольку у них гораздо меньше, чем у крупных запас прочности. Предприятие попало в трудное положение, нет заказов, нужно платить аренду, оно приняло решение сократить численность - и в этот момент их загружают дополнительными обязательствами. Существующей защиты прав работников вполне достаточно, не надо усиливать этих мер, иначе мы утратим бизнес.

- Еще было предложение отправить, кого можно, в отпуск — такой возможностью предприятия и так пользуются...

- Да, по отпуску нормальное предложение. Надо дать возможность использовать отпуска за уже отработанное время. А вот отпуск «наперед» я бы не рекомендовал. Люди же не отдохнут — они не могут никуда поехать. Нужно оставить возможность для полноценного отдыха на период, когда снимут карантин. Чтобы семьи с детьми могли отправиться к морю, например. Не надо лишать наши санатории и пансионаты потенциальных клиентов и пациентов. Тем более, что из-за карантина могут возникнуть нежелательные последствия, связанные с гиподинамией, так что пусть у людей останется возможность для полноценного отдыха.

- А сокращение сроков на предупреждение?

- А это разумно. Здесь минтруд делает правильный шаг в отношении работодателя, дает возможность более оперативно реагировать на складывающую ситуацию.

- И последнее из предложений — увеличение срока трудовой ссылки…

— Меня настораживает это предложение. Его можно использовать для давления на тех, кто не хочет увольняться. Здесь я бы сохранил дествующую норму.

- А вообще как в целом оцениваете пакет минтруда?

- Положение работников в лучшую сторону мало что может сейчас изменить. Важно сохранить действующие соцгарантии, не нанося ущерб бизнесу.