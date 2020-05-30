Число заболевших коронавирусом в Москве на 30 мая 2020 года составило 175 829 человек

30 Май 2020 2020-05-29T19:54:34+03:00

Всего в Москве от коронавируса уже вылечили 74 725 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

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С каждым днем число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве снижается. О позитивной динамике говорят данные оперативного штаба за сутки: в столице заболели 2332 человека. А вот выздоровевших гораздо больше – 3474 человека.

Всего в столице с начала пандемии, по данным на 30 мая, зафиксировано 175 829 случаев COVID-19.

- Среди новых заболевших: 41% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, 6,5% - дети до 18 лет, 5,9% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в Москве от коронавируса уже вылечили 74 725 человека, это почти половина от всех случаев. Но есть и умершие. С начала пандемии не стало 2330 человек.

Напомним, в Москве продолжает действовать режим самоизоляции. Но уже с 1 июня горожан ждут послабления. Так, откроют парки, непродовольственные магазины, автосалоны и даже разрешат гулять, правда, пока по расписания. А вот режим цифровых пропусков для передвижения по городу пока никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU