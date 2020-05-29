2020-05-29T21:00:04+03:00
Звезды

Леди Гага вспомнила о конфузе у дешевого кафе из-за бриллиантового колье

Случай произошел после церемонии "Оскар" 2019
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Леди Гага вспомнила о конфузе у дешевого кафе из-за колье за миллионы долларовЛеди Гага вспомнила о конфузе у дешевого кафе из-за колье за миллионы долларовФото: REUTERS
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Популярная американская певица Леди Гага вспомнила о конфузе, который приключился с ней возле ресторана быстрого питания.

Случай произошел после церемонии «Оскар» в 2019 году. Тогда Леди Гага одержала победу в номинации за лучший саундтрек для фильма «Звезда родилась».

На церемонию знаменитость пришла в черном платье Alexander McQueen. А шею артистки украсил желтый бриллиант в 128,4 карата и стоимостью 30 000 000 долларов. Украшение Леди Гага арендовала у знаменитой ювелирной компании Tiffany&Co с.

Сразу же после церемонии артистка направилась отмечать это событие с друзьями и коллегами. Однако по дороге с ней произошел небольшой конфуз.

- Все испугались, когда увидели, что колье по-прежнему на мне. Сначала на меня пристально посмотрели охранники Мадонны. Позже мы с друзьями решили перекусить в Taco Bell (американская сеть дешевых кафе), но на полпути мою машину остановили, и охрана Tiffany&Co вежливо забрала украшение, - поделилась певица в эфире канала BBC One.

ИСТОЧНИК KP.RU

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