2019-02-25T08:24:34+03:00
Звезды

Леди ГаГа в ожерелье за 30 миллионов долларов и бородатый Билли Портер в платье: Удачные и провальные образы «Оскара - 2019»

Рассказываем о самых интересных образах церемонии «Оскар - 2019» [фото]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Леди ГаГа получила Оскар в номинации "лучшая песня" - ей стала Shallow из "Звезда родилась"Леди ГаГа получила Оскар в номинации "лучшая песня" - ей стала Shallow из "Звезда родилась"Фото: REUTERS

Киноманы с интересом ждут церемонию вручения наград кинопремии «Оскар», а обычные люди с удовольствием рассматривают образы, в которых звёзды появились на красной ковровой дорожке. Тут мы видим все тренды будущего года, все удачные находки для всех типов фигур. Как, собственно говоря, и провалы.

Леди ГаГа

Времена платьев из мяса давно прошли, поэтому сейчас Стефани (настоящее имя певицы) эпатирует лишь величиной камней, которые она надевает на красную дорожку. 32-летняя певица была дважды номинирована на «Оскар», поэтому и наряд был под стать. ГаГа явно вдохновилась образом Одри Хепбёрн из «Завтрака у Тиффани». Шею артистки украсил потрясающий желтый бриллиант в 128,4 карата и стоимостью 30 000 000 долларов, который использовала в свое время как раз Хепбёрн для промо «Завтрака у Тиффани». А вот платье было от дома Александр Маккуин.

Леди ГаГа акцент сделала на великолепных украшениях Фото: REUTERS

Леди ГаГа акцент сделала на великолепных украшенияхФото: REUTERS

Хелен Миррен

У актрисы с русскими корнями тоже было достойное украшение. «Оно стоит больше, чем дом» - пошутила Хелен на дорожке. 73-летняя артистка выбрала для дорожки неожиданное для возрастной дамы платье. Обычно женщины за 60 предпочитают чёрный или нейтральные тона. А Хелен выбрала наряд одного из самых нежных оттенков красного с оранжевой подкладкой.

Хелен Миррен Фото: REUTERS

Хелен МирренФото: REUTERS

Ирина Шейк

На красной дорожке наша красавица появилась за руку с любимым мужчиной, актером Бредли Купером. Номинант на престижную кинопремию показал себя хорошим сыном, захватив и маму. Какое-то время назад между моделью и Глорией (так зовут маму актера) были не самые радужные отношения. Шейк была недовольна тем, что ей приходится жить под одной крышей не только с возлюбленным, но и со «свекровью». В итоге маме Бреда пришлось уступить и съехать.

На дорожке 33-летняя Ирина блистала. Платье у неё было очень красивое - черное, закрытое, с аксессуаром, подчеркнувшим талию. Платье было с секретом - как только Шейк повернулась, мы увидели голую спину.

Ирина Шейк на красной дорожке появилась с Бредли Купером и его мамой Фото: REUTERS

Ирина Шейк на красной дорожке появилась с Бредли Купером и его мамойФото: REUTERS

Мелисса Маккарти

Бодипозитивная актриса, блиставшая в фильме «Шпион», появилась на сцене в оригинальном наряде. 48-летняя Мелисса, представляя номинацию «лучший дизайн костюмов», вышла в мантии, которую украсили десятки плюшевых кроликов. Шутка была над фильмом «Фаворитка» (королева Анна очень любила кроликов), но победил в этой номинации совсем другой фильм. Да и «лук» Мелиссы не то чтобы самый оригинальный.

Мелисса Маккарти вручала награду в номинации «лучший дизайн костюмов», Фото: REUTERS

Мелисса Маккарти вручала награду в номинации «лучший дизайн костюмов»,Фото: REUTERS

Эмма Стоун

30-летняя актриса появилась на церемонии в платье от Louis Vuitton. Дом расстарался, сделав наряд для «Оскара», но пока реакция на него смешанная. Кто-то сравнивает Эмму с шоколадкой или вафелькой, кто-то отмечает, что артистке не очень идёт этот цвет и фасон. Но, в любом случае, появление Стоун не прошло незамеченным.

Эмма Стоун Фото: REUTERS

Эмма СтоунФото: REUTERS

Шарлиз Терон

43-летняя Шарлиз удивила многих, неожиданно сменив имидж перед церемонией. Терон избавилась от блонда, перекрасившись в брюнетку и сделав стрижку-каре. Да, стала выглядеть несколько строже и взрослее. Плюс голубое платье, как нам показалось, пошло бы «прежней» Шарлиз. И тут не помешал бы акцент на талии - фигура смотрится несколько бесформенной.

Шарлиз Терон сменила имидж на более строгий Фото: REUTERS

Шарлиз Терон сменила имидж на более строгийФото: REUTERS

Эмилия Кларк

Большинство людей, видя эту актрису, сразу же вспоминают «Мать драконов» из «Игры Престолов», хотя Эмилия ну совсем не похожа на свой экранный образ. 32-летняя артистка появилась на дорожке в нежно-фиолетовом платье с открытыми плечами. Удивительное совпадение, что прямо перед церемонией Кларк, как и вышеупомянутая Терон, обновила стрижку и цвет волос, сменив блонд на тёмный.

Эмилия Кларк выбрала нежный наряд для церемонии Фото: REUTERS

Эмилия Кларк выбрала нежный наряд для церемонииФото: REUTERS

Дженнифер Лопес

49-летняя певица и актриса, уже давно не «девушка с соседнего двора» - наши соседки обычно уже в 40 лет выглядят тетками. А Джей Ло, которая правда в одном шаге до пятидесятилетия, продолжает по прежнему бесить своей ухоженностью и моложавостью. Может дело в молодом парне, может в уходе за лицом и спецдиетой - секрета красоты нам никогда не узнать. Дженнифер надела обтягивающее блестящее платье, будто сотканное из кусочков зеркала, которое подчеркнуло фигуру. Идеальный «лук» для дорожки «Оскара».

Дженнифер Лопес продолжает восхищать роскошной фигурой Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес продолжает восхищать роскошной фигуройФото: REUTERS

Бетт Мидлер

Бетт не зря называют поклонники «Божественной Миссис М» - в свои 73 она по прежнему очень женственная и очаровательная. Платье - будто только копалась в саду, потом приглашение принёс опоздавший курьер, и пришлось бежать, в чем есть. И иногда такие простые «луки» смотрятся намного выигрышнее, чем продуманные наряды, когда волосок к волоску и все блестит. И даже задравшаяся нижняя юбка была в тему.

Бетт Мидлер выбрала платье в цветах Фото: REUTERS

Бетт Мидлер выбрала платье в цветахФото: REUTERS

Билли Портер

Увидев Билли, мы почему-то вспомнили строки из песни Ирины Аллегровой про шальную императрицу. Ну если этот товарищ настаивает, мы отнесём его к нашим дамам. Да, такого «Оскар» еще не видел. Бородатый мужик во фраке, который заканчивался широкой юбкой в пол из бархата. 49-летний актёр (вы могли видеть его в эпизоде «Американской истории ужасов) выглядел очень странно - как будто ему самому дико некомфортно, но надо хайпануть, раз нет ни номинации, ни суперталанта. Зато весь мир увидел, как ужасно могут выглядеть мужики в платьях.

Билли Портер решил скрестить фрак с вечерним платьем Фото: REUTERS

Билли Портер решил скрестить фрак с вечерним платьемФото: REUTERS

Если этот товарищ настаивает, мы отнесём его к дамам Фото: REUTERS

Если этот товарищ настаивает, мы отнесём его к дамамФото: REUTERS

Сара Полсон

44-летняя артистка, по мнению многих критиков, действительно выбрала не самое удачное платье для церемонии. Будто бы два атласных розовых мешка: тот, что поменьше - сверху, тот, что побольше - снизу. Что подчеркнуло это платье мы так и не поняли, но решили, что таким образом Сара пыталась поддержать модный дом, который предоставил ей лук в модном в этом году цвете «фуксия».

Сара Полсон выбрала довольно странный наряд для официальной церемонии Фото: REUTERS

Сара Полсон выбрала довольно странный наряд для официальной церемонииФото: REUTERS

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ИСТОЧНИК KP.RU

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