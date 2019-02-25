Леди ГаГа в ожерелье за 30 миллионов долларов и бородатый Билли Портер в платье: Удачные и провальные образы «Оскара - 2019»

Киноманы с интересом ждут церемонию вручения наград кинопремии «Оскар», а обычные люди с удовольствием рассматривают образы, в которых звёзды появились на красной ковровой дорожке. Тут мы видим все тренды будущего года, все удачные находки для всех типов фигур. Как, собственно говоря, и провалы.

Леди ГаГа

Времена платьев из мяса давно прошли, поэтому сейчас Стефани (настоящее имя певицы) эпатирует лишь величиной камней, которые она надевает на красную дорожку. 32-летняя певица была дважды номинирована на «Оскар», поэтому и наряд был под стать. ГаГа явно вдохновилась образом Одри Хепбёрн из «Завтрака у Тиффани». Шею артистки украсил потрясающий желтый бриллиант в 128,4 карата и стоимостью 30 000 000 долларов, который использовала в свое время как раз Хепбёрн для промо «Завтрака у Тиффани». А вот платье было от дома Александр Маккуин.

Леди ГаГа акцент сделала на великолепных украшенияхФото: REUTERS

Хелен Миррен

У актрисы с русскими корнями тоже было достойное украшение. «Оно стоит больше, чем дом» - пошутила Хелен на дорожке. 73-летняя артистка выбрала для дорожки неожиданное для возрастной дамы платье. Обычно женщины за 60 предпочитают чёрный или нейтральные тона. А Хелен выбрала наряд одного из самых нежных оттенков красного с оранжевой подкладкой.

Хелен МирренФото: REUTERS

Ирина Шейк

На красной дорожке наша красавица появилась за руку с любимым мужчиной, актером Бредли Купером. Номинант на престижную кинопремию показал себя хорошим сыном, захватив и маму. Какое-то время назад между моделью и Глорией (так зовут маму актера) были не самые радужные отношения. Шейк была недовольна тем, что ей приходится жить под одной крышей не только с возлюбленным, но и со «свекровью». В итоге маме Бреда пришлось уступить и съехать.

На дорожке 33-летняя Ирина блистала. Платье у неё было очень красивое - черное, закрытое, с аксессуаром, подчеркнувшим талию. Платье было с секретом - как только Шейк повернулась, мы увидели голую спину.

Ирина Шейк на красной дорожке появилась с Бредли Купером и его мамойФото: REUTERS

Мелисса Маккарти

Бодипозитивная актриса, блиставшая в фильме «Шпион», появилась на сцене в оригинальном наряде. 48-летняя Мелисса, представляя номинацию «лучший дизайн костюмов», вышла в мантии, которую украсили десятки плюшевых кроликов. Шутка была над фильмом «Фаворитка» (королева Анна очень любила кроликов), но победил в этой номинации совсем другой фильм. Да и «лук» Мелиссы не то чтобы самый оригинальный.

Мелисса Маккарти вручала награду в номинации «лучший дизайн костюмов»,Фото: REUTERS

Эмма Стоун

30-летняя актриса появилась на церемонии в платье от Louis Vuitton. Дом расстарался, сделав наряд для «Оскара», но пока реакция на него смешанная. Кто-то сравнивает Эмму с шоколадкой или вафелькой, кто-то отмечает, что артистке не очень идёт этот цвет и фасон. Но, в любом случае, появление Стоун не прошло незамеченным.

Эмма СтоунФото: REUTERS

Шарлиз Терон

43-летняя Шарлиз удивила многих, неожиданно сменив имидж перед церемонией. Терон избавилась от блонда, перекрасившись в брюнетку и сделав стрижку-каре. Да, стала выглядеть несколько строже и взрослее. Плюс голубое платье, как нам показалось, пошло бы «прежней» Шарлиз. И тут не помешал бы акцент на талии - фигура смотрится несколько бесформенной.

Шарлиз Терон сменила имидж на более строгийФото: REUTERS

Эмилия Кларк

Большинство людей, видя эту актрису, сразу же вспоминают «Мать драконов» из «Игры Престолов», хотя Эмилия ну совсем не похожа на свой экранный образ. 32-летняя артистка появилась на дорожке в нежно-фиолетовом платье с открытыми плечами. Удивительное совпадение, что прямо перед церемонией Кларк, как и вышеупомянутая Терон, обновила стрижку и цвет волос, сменив блонд на тёмный.

Эмилия Кларк выбрала нежный наряд для церемонииФото: REUTERS

Дженнифер Лопес

49-летняя певица и актриса, уже давно не «девушка с соседнего двора» - наши соседки обычно уже в 40 лет выглядят тетками. А Джей Ло, которая правда в одном шаге до пятидесятилетия, продолжает по прежнему бесить своей ухоженностью и моложавостью. Может дело в молодом парне, может в уходе за лицом и спецдиетой - секрета красоты нам никогда не узнать. Дженнифер надела обтягивающее блестящее платье, будто сотканное из кусочков зеркала, которое подчеркнуло фигуру. Идеальный «лук» для дорожки «Оскара».

Дженнифер Лопес продолжает восхищать роскошной фигуройФото: REUTERS

Бетт Мидлер

Бетт не зря называют поклонники «Божественной Миссис М» - в свои 73 она по прежнему очень женственная и очаровательная. Платье - будто только копалась в саду, потом приглашение принёс опоздавший курьер, и пришлось бежать, в чем есть. И иногда такие простые «луки» смотрятся намного выигрышнее, чем продуманные наряды, когда волосок к волоску и все блестит. И даже задравшаяся нижняя юбка была в тему.

Бетт Мидлер выбрала платье в цветахФото: REUTERS

Билли Портер

Увидев Билли, мы почему-то вспомнили строки из песни Ирины Аллегровой про шальную императрицу. Ну если этот товарищ настаивает, мы отнесём его к нашим дамам. Да, такого «Оскар» еще не видел. Бородатый мужик во фраке, который заканчивался широкой юбкой в пол из бархата. 49-летний актёр (вы могли видеть его в эпизоде «Американской истории ужасов) выглядел очень странно - как будто ему самому дико некомфортно, но надо хайпануть, раз нет ни номинации, ни суперталанта. Зато весь мир увидел, как ужасно могут выглядеть мужики в платьях.

Билли Портер решил скрестить фрак с вечерним платьемФото: REUTERS

Если этот товарищ настаивает, мы отнесём его к дамамФото: REUTERS

Сара Полсон

44-летняя артистка, по мнению многих критиков, действительно выбрала не самое удачное платье для церемонии. Будто бы два атласных розовых мешка: тот, что поменьше - сверху, тот, что побольше - снизу. Что подчеркнуло это платье мы так и не поняли, но решили, что таким образом Сара пыталась поддержать модный дом, который предоставил ей лук в модном в этом году цвете «фуксия».

Сара Полсон выбрала довольно странный наряд для официальной церемонииФото: REUTERS

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